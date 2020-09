G-voetbalteam in Rijswijk zoekt dringend nieuwe spelers: 'We doen het voor de lol'

Het is zaterdag een moeilijke seizoensstart voor het G-voetbalteam van KRSV Vredenburch. De thuiswedstrijd tegen CVV Be Fair uit Waddinxveen gaat verloren met 3-8. Gezien het spelbeeld een terechte uitslag. Maar vooraf wordt al duidelijk dat het een oneerlijke strijd is, want normaal spelen de ploegen met acht spelers. Vredenburch treedt aan met zes spelers, waaronder de trainer zelf. Halverwege de wedstrijd sluit een zevende speler zich aan. Om de thuisploeg tegemoet te komen, start Be Fair met zeven spelers.

Het typeert het probleem waar Daling al langer tegenaan loopt. Een tekort aan spelers. Daling: 'Mensen worden ziek, raken geblesseerd, zijn slechtziend of durven het niet meer aan met de coronaregels. We hebben nu vijf, zes spelers. Als iedereen er is, zeven of acht. Maar eigenlijk heb je een team van twaalf spelers nodig. Maar ja, als je nu de moed opgeeft, dan weet je dat het team voor altijd verleden tijd is.'

Tegenvaller

Daarom zijn ze het seizoen toch begonnen, in de hoop dat er zich nieuwe leden melden. Toch blijft dat een moeilijk verhaal: 'Ik had van de week een jongen die had interesse. Maar dan komt hij toch weer niet op de training. Met de wedstrijd komt hij ook niet. Dat is dan toch weer een tegenvaller.'

Het G-voetbalteam is voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Volgens Daling gaat het om 'kwetsbare mensen, vaak met een krasje'. Zoals bijvoorbeeld Dave Herrewijn, die in het verleden last had van psychoses. Dankzij de juiste medicatie gaat het nu goed met hem. Voetballen is voor hem een belangrijke uitlaatklep: 'Ik doe het voor mijn gezondheid, om een beetje fit te zijn. En ja, ik heb het gezellig met mijn teamgenootjes'.

Financiën

Jarenlang ging dat goed. Zo goed zelfs dat Vredenburch promoveerde van de negende naar de eerste klasse. Maar dat was net een stap te hoog. Herrewijn: 'Waardoor we vaak verloren en dat bracht irritatie binnen het team. En zodoende zijn er een paar weggegaan'. In de praktijk blijkt het niet makkelijk om weer nieuwe spelers te werven.

Daarbij vormen de financiën ook nog wel eens een probleem. Volgens Daling kunnen nieuwe leden daarin tegemoet worden gekomen. 'Dit jaar hebben we voor het eerst een beetje geld van een sponsor gekregen. Dus als mensen zich nu ook aanmelden, dan hoeven ze een jaar lang geen contributie te betalen.' Herrewijn hoopt dan ook dat nieuwe spelers zich melden: 'We zijn op zoek naar goede spelers. Maar niet alleen goede spelers, want ja, we doen het voor de lol, dus of je nu goed kan voetballen of niet, dat maakt niet veel uit. We doen het voor de lol'.