Explosie bij woning Den Hoorn mogelijk veroorzaakt door vuurwerkbom

Het is nog onduidelijk wie vorige week woensdag de explosie bij een woning in Den Hoorn veroorzaakte. De voordeur van het huis aan het Warmoesland werd opgeblazen, mogelijk met een vuurwerkbom. De politie is bezig met het onderzoek en hoopt op tips.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 22 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

De bewoners van het Warmoesland worden op woensdag 16 september rond 3.15 uur wakker van een harde knal. Er blijkt een explosie te zijn geweest bij één van de woningen, die mogelijk is veroorzaakt door een vuurwerkbom. De voordeur van het huis is volledig opgeblazen: overal ligt glas en de schade is enorm.

De bewoners van het huis hebben geen idee waarom dit bij hun huis is gebeurd. De politie doet hier onderzoek naar en komt graag in contact met mensen die een idee hebben wie er achter zit en waarom de explosie juist bij dat huis plaatsvond. Wie iets heeft gezien of gehoord voorafgaand aan de explosie, dit kan ook in de dagen voor woensdag 16 september zijn geweest, wordt gevraagd zich te melden.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem