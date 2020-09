Inbrekers duidelijk in beeld bij Nootdorpse woning

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 22 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

De inbraak vindt plaats op donderdagavond 30 april. In eerste instantie proberen de mannen de tuindeur open te krijgen. Dit lukt kennelijk niet, dus even later klimmen ze over het hek de tuin in. Eén van de mannen heeft twee breekijzers bij zich. Ongeveer tien minuten later komen ze weer naar buiten met een groene tas, waar de buit in zit. Ook heeft één van hen een jas van één van de bewoners bij zich.

Het gaat om een vrij dikke en een vrij dunne man. Ze zijn op verschillende momenten goed in hun gezicht te zien. De politie hoopt op tips over het duo.

Verdachte 1 | Beeld: Politie

Verdachte 2 | Beeld: Politie

Herkent u ze?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem