Westlands gezinshuis barst uit z'n voegen: 'We moeten echt groter gaan wonen, nu het geld nog'

Met tien mensen woont dit bijzondere gezin in een rijtjeshuis en het is een hele uitdaging om iedereen een plek te geven. 'We hebben overal kamertjes gemaakt. Het is een ruime woning, maar voor tien mensen is het echt passen en meten', vertelt Willem. 'Als ik moet strijken dan schuif ik het bed aan de kant, anders is er geen ruimte voor de strijkplank,' zegt Monique. 'En met acht kinderen in huis was ik ongeveer zes keer per dag, het is haast een dagtaak.

Aan de zijkant van de woning staat een caravan, dat is een extra speelruimte of een plek waar een kind zich even kan terugtrekken. 'We moeten echt groter gaan wonen, nu het geld nog,' zegt Willem.

'Onze droom is een groot huis voor 10 kinderen'

Willem en Monique krijgen nog bijna wekelijks het verzoek om meer kinderen op te vangen. Dat willen ze wel, maar de ruimte is er niet. 'De nood is echt heel hoog, er komen soms zelfs kinderen aan de deur met de vraag, heb je geen plekje voor mij', zegt Willem.

'Onze droom is een groot huis voor tien kinderen, we weten al waar dat moet komen, op de Heenweg staat een mooie kavel te koop', vertelt van der Steen. Het probleem is dat de bank niet de gehele hypotheek wil verstrekken, daarom zijn Willem en Monique opzoek naar investeerders. 'Ik wil geen aalmoes, wij zijn zorgondernemers en kunnen onze eigen broek ophouden, maar niet met de regeltjes van de bank, dan komen we tekort', vertelt Willem eerlijk. 'Wij zijn dus opzoek naar mensen die liggende gelden hebben en die ons het geld willen lenen, ik kan ze twee procent bieden met een looptijd van vijftien jaar.'

'Met pensioen? Hoe sluit je een gezinshuis, dat gaat niet'

Willem wordt dit jaar 60 en zal naar eigen zeggen tot z'n 80ste doorgaan met dit 'werk'. 'Met pensioen? Hoe sluit je een gezinshuis, dat gaat niet', zegt Willem met een glimlach. 'Gelukkig heb ik goeie genen, mijn oma is ook 93 geworden.'

'We kunnen deze kinderen een betere toekomst bieden en laten zien dat er meer is dan alleen ellende', zegt Monique. 'Het is een way of life en wij worden hier heel gelukkig van, nu nog een groter huis.'

