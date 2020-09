LUMC stelt deel reguliere zorg uit en coronapatiënten verplaatst

Het Leidsch Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft vanwege de toename van coronapatiënten de zorg voor sommige reguliere patiënten uitgesteld. Ook worden coronapatiënten al naar andere ziekenhuizen overgebracht. 'Het is een zorgelijke situatie, waar we echt adequaat op moeten reageren', zegt Martin Schalij van het LUMC tegen Omroep West.

In de regio Hollands Midden lopen de besmettingen snel op, 639 mensen zijn positief getest. De meeste besmettingen zijn bij jongeren tussen 12 en 24 jaar. Volgens de GGD gaat het vooral om besmettingen onder studenten. 'De tweede groep waarin het percentage het hardst stijgt zijn mensen in de leeftijd 55 jaar en ouder. Dit baart ons grote zorgen.'

'Een toenemend aantal patiënten met COVID-19 moet worden opgenomen. Daardoor worden andere afdelingen belast', vertelt Schalij over de maatregelen die bij het LUMC zijn genomen. 'Het zijn nu nog geringe aantal patiënten, maar ook die geringe aantal patiënten leveren al problemen op.'

Uitstellen

Schalij gaat verder: 'Elke COVID-patiënt vereist meer zorg dan een normale patiënt. Extra verpleegkundigen inzetten op die afdelingen betekent dat andere afdelingen die verpleegkundigen moeten leveren. Concreet betekent dat we bij een gering aantal patiënten bepaalde zaken moeten uitstellen. Niet afstellen, maar wel uitstellen. Het is een enorme puzzel en dat zal de komende weken zo blijven. We verwachten nog wel wat problemen.'

Het LUMC werkt nauw samen met andere ziekenhuizen in de regio. 'We proberen het leed te verdelen over de ziekenhuizen. Iedereen moet een bijdrage leveren en dat doen we samen met elkaar. We hebben ook een goede coördinatie in de lucht, waardoor mensen buiten de regio worden geplaatst. Daar zijn we nu al mee bezig. We proberen het gebouw te ontlasten. Dat klinkt heel vervelend: kom nou niet met z’n tweeën naar de poli, maar kom alleen als het niet te ernstig is. We zien dat mensen dat moeilijk vinden', zegt Schalij.

Tweede golf

Volgens Schalij blijven de poliklinieken open. 'Zeker. We hebben ook veel meer afstandscontroles. We hebben veel meer innovaties de afgelopen anderhalf jaar. We gaan het niet zo doen als bij de eerste golf. De meeste hinder hebben we bij de beddenhuizen. Die zijn altijd al vol omdat we ook nog bezig zijn met de reguliere zorg. Dat is een puzzel.'

Het reproductiegetal is in alle regio's in Nederland boven de 1. Dat betekent dat het aantal besmettingen toeneemt. 'Na de jongeren komen de ouderen', aldus directeur infectiebestrijding van het RIVM Jaap van Dissel. Hij spreekt van een tweede golf.

Zorgelijke situatie

'Het is een zorgelijke situatie, waar we echt adequaat op moeten reageren. Mensen moeten niet denken: laat zitten. Mensen moeten ons helpen om zichzelf te helpen. Ik doe echt een beroep op op onze bevolking: houd je aan de regels, kon alleen naar het ziekenhuis en doe niet agressief tegen onze baliemedewerkers want daar hebben we soms ook last van', besluit Schalij.

In de afgelopen zeven dagen zijn 13.471 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld bij het RIVM. Vorige week meldde dat instituut 8265 gevallen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg. Verpleegafdelingen namen 350 coronapatiënten op, tegen 144 de week ervoor. Het aantal opnames op de intensive cares steeg van 27 naar 53. Het RIVM meldde dinsdag ook 33 sterfgevallen. In de update van vorige week stonden 14 sterfgevallen.

LEES OOK: Hoe zat het ook alweer? Dit zijn de coronamaatregelen