Kunstinstellingen doen uiterste poging om gemeente te overtuigen van subsidie

Het Haagse stadhuis krijgt donderdag bezoek van tientallen kunst- en cultuurinstellingen die in de gemeenteraad hun zegje komen doen over het Kunstenplan. In dit plan staat welke organisaties wel en welke geen subsidie krijgen. Een aantal gerenommeerde culturele instellingen zoals het literaire muziekfestival Crossing Border dreigt vanaf 2021 geen subsidie meer te krijgen van de gemeente.

Voor de hoorzitting in de gemeenteraad hebben 51 kunst- en cultuurinstellingen zich aangemeld. Zij mogen in een paar minuten tijd hun standpunt uiteenzetten en de raadsleden kunnen vragen stellen. Er is een hele dag uitgetrokken om de stoet aan insprekers langs te laten komen.

De instellingen reageren op de keuzes die gemaakt zijn in het Kunstenplan. Sinds januari vorig jaar heeft een speciale commissie zich gebogen over de subsidieaanvragen van kunst- en cultuurinstellingen. Die commissie, die wethouder Robert van Asten (D66) adviseert, stelde eind april voor een aantal gerenommeerde culturele instellingen in Den Haag vanaf 2021 geen subsidie meer te verlenen. Het gaat naast Crossing Border onder meer om het kunstfestival TodaysArt en de dansgezelschappen De Dutch Don't Dance Division (DDDDD) en Lonneke van Leth Dans.

Extra geld en definitieve besluitvorming

Het grootste deel van de adviezen wordt door Van Asten overgenomen, maar voor Muzee Scheveningen, Museum Bredius en STET, The English Theatre maakt hij een uitzondering. Ondanks een negatief advies wil hij deze instellingen toch geld blijven geven. Wel krijgen de instellingen veel minder geld dan ze hebben aangevraagd.

De wethouder wil verder proberen het Zuiderparktheater open te houden. Daarvoor moet dan wel een andere organisatie dan de huidige verantwoordelijk worden.

Utopie

'Van Asten voelt heel goed aan dat dit theater gewoon niet dicht kán', meent voorzitter Kjell Wagner van het Zuiderparktheater. 'Dit heeft zo'n Haagse traditie... Het Zuiderparktheater is de afgelopen vijf jaar weer helemaal op de kaart gezet. Dit zomaar sluiten door de geldkraan dicht te draaien, is natuurlijk een brug te ver.' Maar het bedrag van 100.000 euro dat beschikbaar zou worden gesteld aan de partij die bereid is de exploitatie over te nemen, is volgens hem veel te weinig.

'De afgelopen vijf jaar hebben wij dit gedaan met 150.000 euro subsidie en dat was al te weinig. We hebben moeten sappelen om overeind te blijven. Het was pompen of verzuipen, voortdurend kopje onder gaan en weer boven komen. En dan zou je het nu met 100.000 euro wél redden? Dat lijkt mij een utopie.'

Petitie

Het theater zou volgens hem meer steun verdienen. Om de politiek hiervan te overtuigen is er een petitie opgesteld. Die was woensdag al meer dan vijfduizend keer ondertekend. 'We hebben meer dan veertig vrijwilligers, ontzettend veel support in de wijken om het theater. Dit goud moet je niet wegdoen. De mensen hebben dit theater de afgelopen vijf jaar weer in hun hart gesloten. Daar is hard aan gewerkt, we hebben het weer aan de praat gekregen. Dan is 100.000 euro eigenlijk een klap in het gezicht voor Escamp en de Schilderswijk.'

Grote vraag is of de petitie de gemeente nog op andere gedachten kan brengen. 'Het helpt in ieder geval', meent Wagner. 'Het laat zien dat dit niet een eenmansactie is van het bestuur, maar dat dit verhaal breed gedragen wordt. Elke stem is er één om de politiek ervan te overtuigen dat heel Den Haag wil dat dit theater kan doorgaan en daar genoeg financiën voor krijgt.'

Besluit

Na de hoorzitting volgt donderdag 1 oktober het eerste politieke debat over het Kunstenplan. Nog geen week later, op 7 oktober, neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

