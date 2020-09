Haagse sportclubs hoeven drie maanden geen huur te betalen

Sportclubs in Den Haag die een accommodatie van de gemeente huren hoeven over de maanden maart, april en mei geen huur te betalen. De gemeente Den Haag gaat de huur kwijtschelden, omdat sportclubs in die periode dicht waren vanwege de coronamaatregelen en daarom geen inkomsten hadden. Den Haag gebruikt voor de kwijtschelding geld van het Rijk dat speciaal bedoeld is om sportclubs tegemoet te komen.

Al tijdens de lockdown liet de gemeente Den Haag weten dat de huren voor sportverenigingen opgeschort zouden worden. De clubs hoefden de huur dus niet direct te betalen, maar mogelijk zou de gemeente op een later moment de huren wel innen.

Maar dat is niet nodig. De gemeente Den Haag maakt gebruik van een regeling die door het Rijk in het leven is geroepen; de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19. De totale huursom voor amateursportverenigingen in Den Haag is 1,3 miljoen euro, zo blijkt uit berekeningen van de gemeente.

Moeilijke tijden

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) is blij dat hij de sportclubs tegemoet kan komen. 'Door de huurkosten van de eerste drie coronamaanden, waarin amper tot niet gesport kon worden als gevolg van alle maatregelen, kwijt te schelden willen we de clubs meer financiële armslag geven bij het weer opstarten van hun sportactiviteiten', zegt de wethouder. 'Hopelijk valt bij hen zo ook een last van de schouders in deze toch al ingewikkelde en soms moeilijke tijden.'