Eerste 'verkeershufter' krijgt straf om gevaarlijk rijgedrag en gebruik lachgas

Een 25-jarige Zoetermeerder is dinsdag veroordeeld volgens een nieuwe wet, gericht op verkeershufters. De rechtbank stelt dat de man in april van dit jaar onder invloed van lachgas gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Op dat moment zat de bestuurder ook te bellen, met zijn telefoon in zijn hand. De straf? Vier weken cel en een rijontzegging van een half jaar.

De automobilist reed op 8 april over de N470 bij Zoetermeer. Hij slingerde en overschreed de doorgetrokken streep meerdere keren. Een tegenligger moest zelfs uitwijken om een aanrijding te voorkomen. 'Er was veel ander verkeer op de weg en het had makkelijk verkeerd kunnen aflopen', concludeerde de rechter dinsdag.

Een politieman in burger kwam de automobilist die dag tegen en volgde hem. Volgens de rechter zag de agent dat de Zoetermeerder tijdens het rijden een ballonnetje aan zijn mond had, die steeds kleiner werd. Ook stond de automobilist plotseling stil op een rotonde en raakte hij een stoeprand.

'Volstrekt onverantwoord'

De rechtbank acht het dan ook bewezen dat de man onder invloed van lachgas is gaan rijden. 'En die invloed was zó groot dat de verdachte niet meer in staat was om zijn auto naar behoren te besturen', zei de rechter, die het gedrag van de man 'volstrekt onverantwoord' noemde. 'Het is een gelukkig toeval dat door het gedrag van de verdachte niemand ernstig letsel of erger heeft opgelopen.'

De automobilist uit Zoetermeer is de eerste die volgens de nieuwe wet is berecht. Artikel 5a van de Wegenverkeerswet is sinds begin dit jaar van kracht en stelt opzettelijk en zeer gevaarlijk rijgedrag strafbaar, ook als ze geen brokken maken. In het artikel staat: 'Het is een ieder verboden opzettelijk zich zodanig in het verkeer te gedragen dat de verkeersregels in ernstige mate worden geschonden, indien daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is.'

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden zes weken cel en een rijontzegging van negen maanden. Volgens de Haagse rechtbank is het uitgangspunt een gevangenisstraf van een maand en een rijontzegging van een half jaar. En die straf heeft de Zoetermeerder dan ook gekregen.