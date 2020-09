Criminaliteit en overlast door jeugd in Zoetermeer: aanspreken of aanpakken?

In de cijfers van de gemeente Zoetermeer over criminaliteit en overlast is er dit jaar geen stijging te zien ten opzichte van vorig jaar. De cijfers zijn ongeveer gelijk gebleven. Toch is er volgens Nawijn een probleem en wil hij een debat in de raad over de kwestie. 'In al die wijken zie je dezelfde verschijnselen. Hangjongeren, drugs, lachgas, overlast, lawaai maken. De bewoners hebben daar ontzettend last van.'

Het gaat volgens Nawijn onder meer over de wijken Meerzicht, Overeem, Buytenwegh en Noordhove. 'Niemand doet wat of voelt zich verantwoordelijk', gaat Nawijn verder. 'De politie doet niets, evenals de boa's, die we in aantal ook nog eens uitgebreid hebben.'

Douane en Marechaussee

Mick Ensing is sinds een jaar jeugdmarshall van de gemeente Zoetermeer. Hij probeert samen met de politie, boa's en buurtbewoners in gesprek te komen met de jongeren. 'Veel jongeren hebben het idee dat er geen plek voor hen is of dat ze niks mogen', vertelt Ensing, die onderstreept dat het tegenwoordig lastig is voor jongeren om een plek te vinden om af te spreken. 'Wat ze daarmee bedoelen, is dat ze ook recht hebben op een plek in de samenleving. Daarmee ben ik het eens. Het is niet altijd overlast. Een groep jongeren die bij elkaar staat, is niet altijd per definitie vervelend of gevaarlijk.'

Mick Ensing | Foto: Omroep West

Nawijn wil echter actie zien om de overlast tegen te gaan. 'Ik wil cameratoezicht en de hulp in roepen van de douane en de Koninklijke Marechaussee als er niet genoeg mensen zijn. Boa's moeten 's nachts de wijk in. In plaats van dat ze alleen maar overdag bezig zijn met verkeersovertredingen hebben wij liever dat ze dit soort groepen hangjongeren aanpakken.'

'Zelf verbinding zoeken'

Ensing vindt die maatregelen niet nodig. Hij vindt juist dat de mensen zelf verbinding moeten zoeken. 'Er wordt altijd gelijk politie of handhaving gebeld. In sommige gevallen is dat terecht, zoals met drugsgebruik of geluidsoverlast. Maar in heel veel gevallen denk ik: neem nou de moeite om zelf in gesprek te gaan met de jongeren.'

Op de vraag of mensen bang zijn geworden voor elkaar antwoordt Ensing: 'Ik denk dat dit de maatschappij is. Het wordt allemaal weer een beetje op zichzelf, individueel. Dan denk ik: neem nou eens de moeite om met jongeren in gesprek te gaan. Maar ook andersom: jongeren zouden ook met een klager in gesprek moeten gaan.'