'Het moet niet in dit tempo doorgaan, dan is het binnen zes weken code rood voor ziekenhuizen'

Directeur Sjaak de Gouw van de GGD Hollands Midden is 'ontzettend boos' op bekende Nederlanders die oproepen om de coronavoorschriften niet meer te volgen. 'Ik vind het onverantwoord wat zij doen', benadrukt De Gouw woensdagochtend op Radio West. 'Het is belangrijk dat iedereen de huidige maatregelen goed naleeft. Anders krijgen we ontegenzeggelijk nieuwe maatregelen.'

Het gaat niet goed met het onder de duim houden van het coronavirus in Nederland. Er komen de laatste tijd dagelijks ruim tweeduizend nieuwe besmettingen bij en de reguliere zorg in ziekenhuizen moet weer plaatsmaken voor coronazorg. Jaap van Dissel van het RIVM vertelde dinsdag dat we in de zogenoemde tweede golf van de coronacrisis zitten. De Gouw beaamt dit. 'We weten nog niet hoe hoog die golf wordt, maar we zien zorgelijke resultaten.'

Testen is belangrijk om het virus onder controle te krijgen, maar vanwege de drukte kunnen ongeveer 10.000 nu niet in de teststraten terecht. Als iemand zich nu wil laten testen, bedraagt de wachttijd in de meeste regio's 48 uur en dan heeft diegene over drie dagen de uitslag. Dit heeft volgens De Gouw te maken met het gebrek aan laboratoriummaterialen. De verwachting is dat in oktober de hoeveelheid testmateriaal weer op orde is. 'Tot dan geldt de voorrangsregel.'

'Onverantwoord wat die influencers doen'

Vanwege het sterk toenemende aantal coronapatiënten kunnen verschillende ziekenhuizen geen gewone zorg meer leveren zoals gewenst. Het LUMC in Leiden er er hier een van. 'Dat is zorgwekkend', knikt De Gouw. 'Het aantal Covid-opnames is snel opgelopen. Er zijn al 21 overplaatsingen vanuit de regio naar andere ziekenhuizen. Het moet niet in dit tempo doorgaan. Dan is het binnen zes weken code rood voor de ziekenhuizen.'

Van de oproep van BN'ers om de coronamaatregelen te negeren begrijpt hij dan ook niets. 'Ik ben ontzettend boos op die influencers. Iedere acht dagen verdubbelt het aantal besmettingen. Ik vind het onverantwoord wat zij doen. Het is belangrijk dat iedereen de huidige maatregelen goed naleeft. Anders krijgen we ontegenzeggelijk nieuwe maatregelen. Ik maak me echt het meest druk om het gedrag van mensen. Je zou verwachten dat ze schrikken van de huidige cijfers...'

