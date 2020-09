Den Haag trekt negen ton uit om mensen in beweging te krijgen

Heel Den Haag moet aan het bewegen slaan als het aan het Haagse stadsbestuur ligt. In 2030 zou iedereen regelmatig moeten sporten of bewegen. Om dat doel te bereiken krijgen sportverenigingen extra ondersteuning en komen er meer buurtsportcoaches in wijken waar mensen te weinig bewegen, zoals stadsdeel Escamp. Hiervoor trekt de gemeente volgend jaar 900.000 euro extra uit.

De ambitie van Den Haag is vastgelegd in het Haags Sportakkoord waarin sportverenigingen, sportbonden, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en de zorgsector aan hebben meegewerkt. 'De afgelopen maanden hebben we kunnen zien hoe belangrijk sport en bewegen is en hoe groot het gemis is als dat even niet meer kan', zegt wethouder Bredemeijer. 'Ik ben dan ook blij dat, ondanks alle coronamaatregelen, er weer bewogen kan worden. Sporten is leuk, gezond en het brengt je onder de mensen.'

In Den Haag zijn er ongeveer 270 sportverenigingen. Om hen te ondersteunen maakt de gemeente in 2021 900.000 euro extra vrij voor sportcoördinatoren en buurtsportcoaches. Zij zijn volgens de gemeente bedoeld om talenten te ontdekken en te ontwikkelen, de brug te slaan met de ongeorganiseerde sport en te helpen met activiteiten in wijken waar nog te weinig wordt bewogen. Bredemeijer: 'Sportverenigingen zijn het cement van de samenleving. Zij brengen Hagenaars van alle leeftijden, met grote en kleine ambities, samen onder één dak. Dat koesteren en steunen we, onder meer met extra ondersteuning op de clubs.'

Buurtsportcoaches

Een speciaal doel heeft de wethouder met Escamp. In dit stadsdeel moet binnen tien jaar de sportdeelname minstens gelijk zijn aan het Haagse sportgemiddelde, vindt het stadsbestuur. 'Bijvoorbeeld door buurtsportcoaches in te zetten, activiteiten te organiseren voor kinderen, sport een gezicht te geven door te werken met sleutelfiguren, zogenaamde aanvoerders, en door aan mensen in de wijk te vragen waar zij behoefte aan hebben', zegt Bredemeijer. 'In Den Haag willen we dat iedereen gelijke kansen krijgt, ook op het gebied van sport en beweging. Dat betekent dat er in sommige wijken nog een tandje bij moet.'

Daarnaast gaat de gemeente sportaccommodaties opknappen en verduurzamen. 'Juist in een groeiende stad als Den Haag is dat hard nodig', vindt Bredemeijer. 'We gaan sportaccommodaties daarom verduurzamen en toegankelijk maken voor iedereen. Zo kunnen voortaan alle sporters en supporters meedoen, en gaan sportlocaties een stuk langer mee.'