Haagse modeontwerpers krijgen eindelijk een podium met The Hague Fashion Week

Den Haag heeft volgens modeontwerper Allan Vos zoveel te bieden qua mode dat het niet achter kon blijven bij steden als Amsterdam en Maastricht. Deze week zou daarom de eerste editie van The Hague Fashion Week worden georganiseerd. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten. In afgeslankte vorm start daarom vrijdagavond The Hague Fashion Weekend.

'Ik ben trots op mijn stad. En ook trots op de ontwerpen', aldus Vos. 'Dus ik vind dat dat een plek moet krijgen en heb mijn eigen ontwerpen aan de kant gezet om er voor te zorgen dat er een podium komt voor Haagse ontwerpers. Er stroomt zoveel creativiteit door de regio Haaglanden die niet gezien wordt, dat is met The Hague Fashion Week veranderd.'

Je zou het misschien niet denken, maar er gebeurt veel in Den Haag op het gebied van mode. Vos: 'We hebben hier een MBO-opleiding, we hebben hier een HBO. We hebben hier ontzettend veel ontwerpers die thuis de mooiste creaties maken. Of in ateliers. Of juist heel commercieel een modemerk hebben opgezet. Vanuit Den Haag. Maar je ziet ze niet.'

Haagse modestijl

Dat de Haagse modewereld weinig zichtbaar is, is misschien ook wel de reden dat er geen typische Haagse modestijl is. Vos: 'Ik heb nog geen lijn ontdekt, behalve dan dat je de lijn niet ziet. Want je ziet de ontwerpers niet. Dus juist goed om ze voor het voetlicht te brengen. En wie weet zien we dan een hele duidelijke Haagse stijl. Maar ik weet niet of het nodig is. Laat iedereen maar lekker zijn eigen ding doen. Daarmee laat je juist die veelzijdigheid zien.'

Zijn partner, de Haagse modeontwerper Michelangelo Winklaar, herkent wel een Haagse modestijl: 'Typische Haagse mode is een hoed en een mooie, vrolijke cocktailjurk. En voor de jongeren een sweater met goede denim.'

Nieuwe collectie Michelangelo Winklaar

Winklaar werkte voor The Hague Fashion Week aanvankelijk samen met een grote partij. Maar door de coronacrisis is dat uitgesteld naar, als het goed is, volgend jaar. Sinds drie weken is hij alsnog bezig aan een nieuwe collectie voor komend weekend. 'Dat is pittig,' aldus Winklaar. 'De collectie die ik nu heb gecreëerd is een liefdesbrief aan mijzelf. Het idee is dat het belangrijk is om ook van jezelf te houden en met jezelf bezig te zijn, voordat je die kracht en energie met anderen deelt.'

Hoe zich dat vertaalt naar de ontwerpen is nog even een verrassing. Maar tijdens ons bezoek aan het atelier is hij bezig met het machinaal borduren van koosnaampjes als liefje, dushi en amor, die terugkeren op de kledingstukken: 'De collectie die ik dit weekend ga tonen is elegant, spannend, sterk en… van een andere wereld.'

Livestream modeshows

De ontwerpen van Winklaar zullen zaterdag te zien zijn tijdens de modeshows in The Student Hotel. Vanwege de coronamaatregelen is er een select publiek aanwezig. Vos: 'Door corona hebben we heel vaak de plannen moeten bijstellen. Van een grotere zaal naar een kleinere zaal. Van honderdvijftig stoelen naar tachtig stoelen. Naar nu nog maar 38 gasten.'

Maar niet getreurd want de modeshows zijn ook live te volgen op het Facebookaccount van The Hague Fashion Week en daarnaast bijvoorbeeld ook te zien op de Grote Markstraat, op de ledtrap van winkelcentrum Het Spuihof.

The Hague Fashion Week is van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september.