Bertens moet opgeven met enkelblessure tijdens WTA Straatburg

Het is nog onbekend of Bertens kan meedoen aan Roland Garros. Komend weekend begint dat toernooi en het moge duidelijk zijn dat Bertens wil schitteren tijdens de Grand Slam in Parijs. Ze is als vijfde geplaatst in de Franse hoofdstad.

Robin Haase maakt dit jaar niet zijn opwachting in het hoofdtoernooi van Roland Garros. De 33-jarige Hagenaar verloor in de tweede kwalificatieronde met 6-4 6-4 van de Spanjaard Pedro Martínez, de nummer 105 van de wereld. Haase stond de afgelopen tien jaar in het hoofdtoernooi van het grandslamtoernooi in Parijs. Omdat hij is afgezakt naar plek 173 van de wereldranglijst, was hij dit jaar veroordeeld tot het spelen van kwalificaties.

LEES OOK: Tennisresultaten Kiki Bertens rest van het jaar anders bijgehouden