Nieuw onderzoek naar geloofsovertuiging en motief Malek F.

In het hoger beroep tegen Malek F. heeft het Openbaar Ministerie nieuw onderzoek laten doen naar de motieven van F. bij de aanval op drie mannen op Bevrijdingsdag 2018. In het onderzoek zouden tegenstrijdigheden over de verklaringen van F. aan het licht zijn gekomen. Het OM denkt dat de aanval in Den Haag een terroristische aanslag is, terwijl de verdediging zegt dat F. ontoerekeningsvatbaar was.

Bij de steekpartij op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag raakten drie mannen levensgevaarlijk gewond. De politie schoot F. bij zijn arrestatie neer. Volgens het OM was er sprake van een jihadistische terreurdaad en het eiste een gevangenisstraf van vijftien jaar en tbs. Gedragsdeskundigen waren van mening dat F. handelde onder invloed van psychotische wanen. De rechtbank legde alleen tbs op.

Het OM is tegen het vonnis in hoger beroep gegaan. Tijdens een tussentijdse zitting bleek dat het Openbaar Ministerie nieuw onderzoek heeft laten doen naar de gemoedstoestand van F. Dit onderzoek is onder meer gebaseerd op politieverhoren en hierin zouden tegenstrijdigheden naar voren zijn gekomen in wat F. heeft verklaard over zijn geloofsovertuiging.

Geheel nieuw onderzoek

Het Haagse gerechtshof bepaalde woensdag dat de gedragskundigen hun onderzoek moeten actualiseren. Het OM wilde een geheel nieuw onderzoek door andere deskundigen laten doen, maar dat verzoek wees het hof af. De inhoudelijke behandeling van de zaak hoopt het hof in april volgend jaar te kunnen doen.

In 2014 vluchtte de 34-jarige F. met zijn broer vanuit zijn vaderland Syrië via Libië en Italië naar Nederland. Hun vader kwam een jaar later tijdens zijn vlucht om het leven, toen een schip met zevenhonderd vluchtelingen voor de kust van Libië kapseisde. Sindsdien zou F. kampen met psychische problemen. Zijn familie heeft zich daarover bij verschillende instanties gemeld. Volgens F.'s advocaten is daar niet adequaat op gereageerd.

