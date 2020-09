OM eist na celstraf ook miljoenenboete tegen frauderende penningmeester Leidse kerk

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 1,9 miljoen euro boete tegen de oud-penningmeester van de Waalse kerk in Leiden. Dat is woensdag bekend gemaakt tijdens een inleidende zitting bij de Haagse rechtbank. De 55-jarige verdachte Frank van E. uit Leiden zou dit bedrag in eigen zak hebben gestoken. Hij werd in oktober 2018 al veroordeeld voor fraude.

De verduistering van de bijna twee miljoen euro zou hebben plaatsgevonden in de periode van januari 2010 tot september 2014. Frank van E. was penningmeester van de Waalse kerk en twee andere stichtingen. De rechtbank achtte bewezen dat hij had gesjoemeld en veroordeelde hem tot 28 maanden celstraf.

Tegen dat vonnis is hoger beroep ingesteld. In dat hoger beroep worden ook de -nog niet door de verdachte betaalde- schadeclaims van de getroffen instituten opnieuw behandeld. Mocht het met die claims op een of ander manier niet lukken, dan wil het OM de boete van 1,9 miljoen euro achter de hand hebben, is de gedachte van het OM.

Zes rekeningen

De advocaat van de verdachte heeft de administratie van de stichtingen opgevraagd om die te kunnen bestuderen. Het gaat om een omvangrijke boekhouding: Frank van E. had het beheer over zes rekeningen. Verder zullen er nog getuigen worden gehoord. De raadsman vroeg het OM verder om een onderbouwing van de boete.

De verdachte verklaarde tijdens zijn strafzaak in 2018 dat hij van het gewraakte geld aannemers contant had betaald. Maar de rechters meenden dat de Leidenaar het geld naar zijn eigen rekening had weggesluisd onder posten als 'orgelrestauratie' en vonden een gevangenisstraf op zijn plaats. Het is nog niet bekend wanneer de financiële procedure verder gaat.