Katja (21) en Steffy (23) openen bloemenwinkel in 'oude kwekerij' van voorouders

Toegegeven: voordat hun zaak aan de Van Mandersloostraat open ging, hebben de zusjes zich niet gerealiseerd hoe ver de familiegeschiedenis teruggaat. En dus ook niet dat ze op een speciale plek het stokje hebben overgenomen van hun voorouders. 'Bijzonder', noemt Katja het. 'Ik vind het een hele eer.'

Luchtfoto van het Alphense centrum in 1925, met in het midden de kwekerijkassen van Lemkes | Foto: Historische Vereniging Alphen

De in Aarlanderveen geboren Hubertus Johannes Lemkes, een bloemist en zaadhandelaar, begint in 1882 met één kasje bij een boerderij achter de Van Mandersloostraat. Voor veel mensen is dat al sinds jaar en dag de bekendste winkelstraat van Alphen, maar aan het eind van de negentiende eeuw domineren weilanden en huizen daar nog het straatbeeld.

Troonopvolgers

Gestaag breidt H.J. Lemkes de kwekerij uit, van het hele weiland tot aan de Aarkade en de Bloemhofstraat. Er komt ook een bloemenwinkel. Zijn kinderen volgen in z'n voetsporen, maar de generatie daarna niet. 'Mijn vader had niet zoveel met de kwekerij. En ik eigenlijk ook niet met planten en bloemen', bekent Bouw Lemkes, de vader van Steffy en Katja.

Eind jaren zeventig maakt de kwekerij plaats voor winkelcentrum De Aarhof. Het familiebedrijf Royal Lemkes bestaat nog altijd en is gevestigd in Bleiswijk. Ook zit er in het Alphense winkelcentrum Atlas een bloemenzaak met de naam Lemkes. Maar in beide gevallen zijn er geen 'troonopvolgers' uit de familiestamboom.

'We doen alles al samen'

Des te bijzonderder is het dat Steffy en Katja nu alsnog de familienaam hoog proberen te houden. 'We wilden sowieso samen iets doen. En dit is helemaal ons ding, want wij vinden het altijd leuk om creatief bezig te zijn', verklaart Katja waarom ze gezamenlijk dit avontuur zijn aangegaan. 'We doen eigenlijk altijd alles al samen en we vullen elkaar supergoed aan', voegt Steffy daaraan toe.

Om de haverklap worden ze aangesproken door (veelal oudere) Alphenaren, die zich de vroegere situatie nog herinneren als de dag van gisteren. Sommigen hebben zelfs nog de inmiddels overleden opa en oma van Steffy en Katja gekend. Maar de meest gehoorde boodschap is dat mensen het hebben gemist, een bloemenwinkel aan de Van der Mandersloostraat. Zeker nadat boeketterie Bert de Graaf anderhalf jaar geleden de deuren sloot.

Grootste wens

Bouw Lemkes is logischerwijs trots op zijn twee dochters. 'Jammer dat mijn vader en moeder dit niet meer meemaken. Aan de andere kant, het is ook hun eigen toekomst. Mentaal steun ik ze uiteraard volledig. Maar van de bloemen blijf ik absoluut af, want dat gaat helemaal niet goed.'

Steffy en Katja Lemkes proosten op de opening van hun winkel | Foto: Omroep West

Katja: 'Hoe wij de toekomst voor ons zien? Nou, nog heel lang samen blijven werken. En dit bedrijf voortzetten, hopen we.' Steffy: 'We hopen gewoon dat we vaste klanten krijgen die ons leuk vinden en dat het een beetje gaat lopen. Dat is onze grootste wens.'

