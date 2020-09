Haags verpleeghuis Willem Drees dicht, 75 bewoners moeten weg

Het Zorghuis dr. W. Drees – kortweg: het Zorghuis – staat in de wijk Duinoord. In het huis, dat werd gebouwd als verzorgingshuis, wonen tegenwoordig vooral cliënten die complexe zorg nodig hebben. Er is plaats voor 120 bewoners maar er wonen nog maar 75 mensen. Dat komt onder andere omdat het ernstig is verouderd en eigenlijk niet geschikt voor intensieve zorgbewoners.

Zo moeten bewoners hun badkamer delen en is de brandveiligheid niet op orde. Om die te verbeteren, is al een investering van ruim 600.000 euro nodig. Dat geld heeft het armlastige HWWzorg niet.

'Corona heeft niet geholpen'

'Het is natuurlijk niet prettig om te moeten verhuizen', zegt directeur Jacques Thiadens. 'Maar nu moeten er elke nacht 5 bedrijfshulpverleners extra in het pand blijven slapen om de bewoners bij brand te kunnen evacueren. Dat kost dertienduizend euro per maand en dat houden we niet lang vol.'

'Je ziet dat de kinderen van bewoners voor hun ouders de keuze maken. En dan kiezen ze al snel voor een tijdelijk verblijf bij ons om zo snel mogelijk te verhuizen naar een moderner huis met eigen badkamer', noemt Thiadens als verklaring voor de leegstand. 'Bovendien heeft corona ons niet geholpen.'

Sluiting onderdeel van herstelplan

HWW Zorg lijdt al jaren een miljoenenverlies. Vorig jaar leed de zorgorganisatie 4,9 miljoen euro verlies, en als er niets zou gebeuren, zou dit jaar het verlies worden verdubbeld. Dit voorjaar presenteerde interimdirecteur Thiadens zijn herstelplan.

Onderdeel van het herstelplan is het schrappen van 60 banen, voornamelijk op het hoofdkantoor. Ook moet de leegstand in de woonzorgcentra worden aangepakt. Dat betekent dat een aantal huizen moet worden gerenoveerd. Voor het Willem Dreeshuis bleek dat niet haalbaar. HWWzorg zegt daarvan nu de huur op. Eigenaar is woningbouwcorporatie Vestia; het is nog niet bekend wat die met het lege pand gaat doen.