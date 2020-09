Coronateststraat verhuist van Leiderdorp naar binnenlocatie in Leiden

De teststraat bij het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp gaat dicht. Vanaf begin oktober kunnen mensen met coronagerelateerde klachten uit de Leidse regio zich laten testen aan de Plesmanlaan in Leiden. In het leegstaande kantoorgebouw op de hoek met de N206 komt een nieuwe testlocatie.

'Dat wordt geen teststraat, maar een binnenlocatie', laat woordvoerder Carin Boon van de GGD Hollands-Midden aan mediapartner Sleutelstad weten. De locatie bij het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp was een teststraat waar men doorheen kon rijden. De reden voor de verhuizing is dat de teststraat in Leiderdorp, met tenten in de buitenlucht, niet erg winterproof is.

Op de nieuwe locatie gaat de GGD ook veel meer mensen testen dan in Leiderdorp. Daar werden tot afgelopen weekeinde dagelijks tussen de 340 en 370 testen per dag afgenomen. In Leiden kunnen dagelijks 1.500 mensen worden getest. Dat aantal wordt vrijwel zeker nog verder uitgebreid. 'Maar we moeten wachten op toestemming van de minister', aldus de woordvoerder.

Verhuizing

De verhuizing van Leiderdorp naar Leiden vindt waarschijnlijk plaats in het weekeinde van 3 en 4 oktober. 'Veel zaken moeten echt fysiek worden overgebracht van de oude naar de nieuwe locatie, dus zoiets doen we meestal in een weekeinde', aldus Boon.

