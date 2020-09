Begeleider hoort cel eisen voor seksueel misbruik meisje (15): 'Ik heb nooit iemand aangeraakt'

Een van misbruik verdachte begeleider van de gesloten jeugdzorg-instelling Midgaard in Den Haag ontkent seks te hebben gehad met zijn mentorkind. Het 15-jarige meisje had volgens hem alles verzonnen, omdat hij haar niet wilde helpen naar Belgiƫ te vluchten. Het OM eiste woensdag in de Haagse rechtbank niettemin een jaar gevangenisstraf tegen de man.

Het vermeende misbruik kwam aan het licht doordat een bewoonster van de instelling had gezien dat mentor Ken van E. (43) het meisje zoende op de gang. In een gesprek met een gedragsmedewerker vertelde het slachtoffer vervolgens dat er van januari tot maart 2020 meer was gebeurd. De 28 jaar oudere man zou haar ook hebben gevingerd en oraal bevredigd.

De mentor werd in maart geschorst, zijn contract bij de instelling van Horizon is daarna beëindigd. Van E. heeft een maand in voorlopige hechtenis gezeten. Hij is nog altijd boos over de beschuldigingen tegen hem. 'Ik heb nooit iemand aangeraakt', zei hij in de rechtbank. Hij zou juist 'goed bezig' zijn geweest als pedagogisch medewerker, vond hij zelf.

'Mijn vertrouwen in mannen is weg'

De officier van justitie schrok van deze uitlating. 'De verdachte heeft de kinderen in Midgaard laten blowen, roken en bellen, in strijd met de regels.' Verder had hij na zijn schorsing tóch contact gezocht met mentorkinderen: hij liet een vriendin bellen. En dan zou Van E. dus ook seksueel misbruik hebben gemaakt van het kwetsbare 15-jarige meisje. 'Hij liet zich leiden door zijn eigen lusten', aldus de officier.

In een slachtofferverklaring schreef ze dat haar leven kapot is gemaakt. 'Mijn vertrouwen in mannen is weg. Dit vergeet ik nooit meer. Ik hoop dat je de straf krijgt die je verdient.' Het slachtoffer eist 3.000 euro smartengeld van de verdachte.

Advocate: alleen zoen te bewijzen

De advocate van verdachte stelde dat alleen de zoen te bewijzen zou zijn. De rest zou door het meisje verzonnen zijn omdat hij haar niet naar België wilde rijden. De advocaat vroeg dan ook om een lagere straf.

De rechtbank doet 7 oktober uitspraak.

