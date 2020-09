Frank Rijkaard wilde geen bondscoach worden: 'Frank de Boer weet wat er verlangd wordt van Oranje'

Woensdagavond werd bekend dat Frank de Boer de nieuwe bondscoach wordt.

Het nieuwe Cruyff Court ligt tussen verschillende scholen en naast de sportaccommodatie van korfbalvereniging HKV/Ons Eibernest. Zowel de leerlingen van de scholen als de bewoners uit de wijk kunnen dagelijks gebruik maken van het veld.

En dat is een goede zaak, vindt Rijkaard. 'Sporten is belangrijk voor kinderen', zegt hij. 'Het is vormend en het helpt bij het verbeteren van leerprestaties.'

In de luwte

Zelf is hij niet meer actief in de sportwereld. 'Ik leef tegenwoordig nogal in de luwte', vertelt Rijkaard. 'Ik ben veel met mijn gezin.'

Op de vraag of hij de behoefte had om bondscoach te worden nu Ronald Koeman naar Barcelona is vertrokken, antwoordt hij resoluut: 'Nee, heb ik niet gehad. Of ik gevraagd ben? Dat doet er niet toe. Ik vind dat je je nu moet richten op wat komen gaat en hopen dat degene die het gaat doen mooie successen met Oranje krijgt.'

Frank de Boer

Over Frank de Boer is Rijkaard positief. 'Hij weet heel goed wat er van het Nederlands elftal verlangd wordt. Hij is daar zelf een kind van. Hij heeft hier in Nederland ook goede resultaten behaald dus ik denk dat het goed zou kunnen uitpakken.'

Hij is positief over het huidige Oranje. 'We hebben een goede generatie dus waarom niet? Maar met voetbal is het nooit van tevoren gespeeld. Je moet het altijd laten zien.'