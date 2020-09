Meeste strandtenten deze winter niet afgebroken, maar mogen niet open

De meeste strandpaviljoens nemen het aanbod van de overheid aan. Zo kunnen de eigenaren veel kosten besparen, oplopend tot ruim een ton voor grote paviljoens. Wel moeten ze gesloten blijven en het terras weghalen. Ze mogen ook in oktober open blijven, maar daar staat wel weer een pachtsom tegenover die ze aan de gemeente moeten betalen.

'Wij zijn heel blij met de beslissing van de overheid die ons toestemming geeft om te blijven staan. Dat scheelt ons 130.000 euro,' zegt paviljoenhouder Wouter van Vessem van Beach Noordwijk. Volgens Wouter van Vessem van Beach Noordwijk, één van de twee initiatiefnemers van het plan, overweegt de helft van de strandtenthouders te blijven staan.

Vandalisme en het weer

Alinda van der Meer van De Koele Costa gaat geen gebruik maken van het aanbod te overwinteren. 'Als je blijft staan ben je toch bezig met het weer, vandalisme ,je moet iemand hier houden om te kijken of er niets kapot gaat. We willen de winter ook gebruiken om een beetje uit te rusten.'

Bij Haagse paviljoens besluit de meerderheid te blijven staan. André Triep, van de Vereniging van Strandtenteigenaren en eigenaar van beachclub WIJ is erg blij met het aanbod te mogen overwinteren: 'Met Kijkduin erbij overwinteren er 54 van de 70 strandpaviljoens.'

Twijfel

Sommige strandtenteigenaren zitten nog op de wip, zoals Richard Arnold van strandpaviljoen La Cantina: 'We zijn nog een beetje aan het twijfelen, maar financieel moeten we eigenlijk blijven staan. We hebben veel problemen gehad met die negen weken dat we dicht waren. Dat heeft ons veel inkomen gekost.' De twijfel komt door de verregaande regels voor het overwinteren. Maar inmiddels worden die voorwaarden aangepast .

'Er is een schouw vandaag door het Hoogheemraadschap bij de paviljoens over wat er weg moet en wat kan blijven', zegt Triep. Eerder moesten de containers en de losse vlonders allemaal weg. Maar er is gehoor gegeven aan het argument dat de vlonders ervoor zorgen dat het zand niet onder het gebouw stuift. Dus nu gaan ze meer maatwerk leveren.

Winterstorm en hoogtij

Van Vessem van Beach Noordwijk is niet bang dat de paviljoens met een winterstorm wegwaaien of wegspoelen. 'We hebben een soort test gehad een week of drie geleden. Toen is het 24 uur lang windkracht negen geweest. Het zand stond tot boven aan het schot, maar het pand stond als een huis', lacht Van Vessem.