Vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld keert terug als professioneel darter

De Hagenaar zal vanaf januari 2021 meedraaien in de kwalificatietoernooien van de professionele dartsbond. Een zogeheten tourkaart krijgt de vijfvoudig wereldkampioen niet omdat hij zijn professionele status vorig jaar opgaf.

Van Barneveld had in 2019 een teleurstellend afscheidsjaar en maakte na zijn uitschakeling in de Premier League zijn voornemen bekend om per direct met pensioen te gaan. Die beslissing maakte hij een dag later ongedaan. Uiteindelijk verloor hij in de eerste ronde van het WK van Darin Young. Dat was zijn voorlopig laatste wedstrijd als professioneel darter.

BDO

Barney gooide tot 2006 bij de inmiddels niet meer bestaande dartsbond BDO. Daar werd hij vier keer wereldkampioen. Vervolgens kwam hij in 2006 terecht in het PDC-circuit waar meer geld te verdienen was en de tegenstand van hoger niveau. Bij de PDC behaalde Van Barneveld de wereldtitel van 2007 en de eindwinst in de Grand Slam of Darts 2012 en de Premier League van 2014.

LEES OOK: Barney: hoe een Haagse postbode wereldkampioen darts werd