Westland wil 'agent op bestelling'

Agenten zouden een aantal dagen per jaar beschikbaar moeten zijn voor dit project. In onder meer Gouda en Amsterdam is het Rent-a-cop al ingevoerd. Het CDA ziet dat het daar een succes is.

'Het is eigenlijk politie op bestelling', zegt CDA-raadslid Petra Scheffers tegen WOS. 'En dat betekent dat burgers de politie kunnen inschakelen voor bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie in hun wijk of buurt, bijvoorbeeld voor snelheidscontroles.'

De gemeenteraad stemde dinsdagavond unaniem voor een motie van het CDA waarin B&W wordt opgeroepen met de politie te overleggen over Rent-a-cop. Burgemeester Arends wil dat wel doen.

Spreekuur

De politie in Westland heeft al een wekelijks spreekuur op Facebook, maar Rent-a-cop is toch weer iets anders. 'Dan gaat de politie daadwerkelijk op locatie kijken en inventariseren wat de overtredingen zijn', aldus Scheffers.

Het raadslid wil niet de indruk wekken dat de politie in Westland het nu niet goed doet: 'Maar bij Rent-a-cop wordt een aantal dagen specifiek gereserveerd waarop burgers daadwerkelijk aandacht kunnen vragen en krijgen voor hun buurt.' Het is niet zo dat de agenten elke dag op afroep in de houding zullen springen. In de praktijk zullen wijkagenten een aantal dagen per jaar reserveren voor deze manier van werken.