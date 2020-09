Extra treinen in de spits tussen Leiden en Utrecht vanaf 2021

Er moeten eind 2021 in de spits vier treinen per uur gaan rijden tussen Leiden en Utrecht. Nu rijdt deze spitspendel vanuit Leiden nog niet verder dan Alphen aan den Rijn. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is begonnen met de maatregelen om deze extra treinen veilig te kunnen laten passeren.

De extra treinen in de spits zijn een wens van de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Tussen 6.00 uur en 10.00 uur en tussen 15.00 en 19.00 uur moeten de treinen vier keer per uur op het traject rijden, in plaats van de twee keer die de NS nu over het traject rijdt.

De voorkeur van de provincies ligt bij een versnelde intercity. Deze treinen zouden tussen Leiden en Utrecht alleen nog maar moeten stoppen op Alphen aan den Rijn. Hierdoor zouden reizigers zes minuten korter doen over hun reis van Leiden naar Utrecht en andersom.

Alleen de lasten

Station Bodegraven is een van de stations die binnen dit plan overgeslagen gaat worden. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is daarom tegenstander van het plan. 'Het is vaak te druk op het station in Bodegraven, waardoor niet iedereen met de trein mee kan', zo zei Vincent Rorive van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk.

Ook wethouder Kees Oskam wil dat alle intercity's in Bodegraven stoppen, al is het alleen maar voor de compensatie van de geluidsoverlast die de extra treinen gaan veroorzaken. 'Anders krijgen we alleen de lasten en niet de lusten.'

Baanstabiliteit

De versnelde intercity kan echter niet zomaar worden ingevoerd. ProRail heeft in september 2018 onderzoek laten doen naar de stabiliteit van de spoorbaan tussen Leiden en Woerden. Hieruit blijkt dat de huidige dienstregeling nu en in de toekomst veilig uitgevoerd kan worden. Maar bij een verhoging van de frequentie kunnen er problemen ontstaan met de baanstabiliteit. Om dit te voorkomen is een verdubbeling van het spoor bij Bodegraven nodig. Dit is een onvoorziene kostenpost van 175 miljoen euro.

Voorlopig krijgt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk haar zin. De spitspendel moet eind 2021 gaan rijden, aldus de provincie Zuid-Holland. Om de baanstabiliteit te garanderen gaat de NS op het traject alleen sprinters inzetten, omdat die lichter zijn dan de dubbeldekkers. Twee keer per uur zullen de treinen alleen stoppen op de stations die de intercity's nu ook aandoen, de twee extra sprinters per uur stoppen daarnaast ook op station Vleuten, Utrecht Terwijde en Utrecht Leidsche Rijn.

Veiligheid

Om deze extra treinen mogelijk te maken, moet de veiligheid langs het spoor in Bodegraven-Reeuwijk worden verbeterd. Binnen de gemeente zijn er negen onbeveiligde spoorwegovergangen. Bodegraven-Reeuwijk wil dat de veiligheid hier goed is geregeld voordat er extra treinen over het spoor gaan rijden. Deze week stemde de gemeente in met een pakket maatregelen waarmee de extra treinen veilig door de Bodegraven-Reeuwijk kunnen rijden.

'Goede openbaar vervoervoorzieningen zijn van groot belang voor onze inwoners en bedrijven', licht Inge Nieuwenhuizen, wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, toe. 'Een betere bereikbaarheid met het OV is een van de speerpunten van het raadsprogramma. Met de invoering van de spitspendel op het traject Leiden-Utrecht maken we een aanzienlijke slag. Maar veiligheid bij de spoorwegovergangen is wel een vereiste. Dat moet vooraf goed geregeld zijn.'

Onbewaakte overgangen

Twee van de onbewaakte overwegen worden opgeheven. Het wandelpad aan de Vlietkade wordt ongelijkvloers. Voor het voetpad bij de Dubbele Wiericke in Nieuwerbrug wordt nog gekeken of er een goedkoop alternatief kan worden aangelegd. De overige zeven onbeveiligde overwegen in de gemeente zijn in particuliere handen. ProRail is met hen in gesprek om ook deze overwegen aan te pakken.

