'Kom niet naar de stad met Leidens Ontzet'

De gemeente Leiden roept mensen op niet naar de stad te komen tijdens Leidens Ontzet. Door het coronavirus zijn er dit jaar geen feesten en activiteiten tijdens 2 en 3 oktober. Zo is er geen kermis en zal de horeca geen activiteiten organiseren. 'Leidens Ontzet vierrren we klein maar fijn', is de campagne van de gemeente.

De gemeente hoopt met de campagne te bereiken dat mensen thuis het Leidens Ontzet vieren. 'Er zijn geen activiteiten, dus naar de stad komen om feest te vieren heeft weinig zin', is de kern van de boodschap. Eerder werd al bekend dat het Leidens Ontzet dit jaar flink uitgekleed plaats gaat vinden vanwege het coronavirus. De kermis en optocht gaan in ieder geval niet door en ook zal er geen live muziek zijn dit jaar. De taptoe voor verenigingen wordt vervangen door een online variant. Het mini-koraal voor de basisscholen gaat door, maar dan zonder publiek.

Wel organiseert de 3 October Vereeniging - de grote organisator achter het Leidens Ontzet - een beperkt aantal besloten evenementen voor de eigen leden. Thuis kunnen mensen meekijken met een livestream om van de digitale taptoe te genieten en het minikoraal en andere evenementen te zien.

Horeca hoopt vooral dat het niet te druk wordt

Voor de horeca in de stad is het vooral hopen dat het niet te druk wordt. Dat zegt Reanne Bakker Versluis, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Leiden. 'We hopen dat mensen niet massaal naar de stad komen, want als het echt te druk wordt, moeten we dicht. We hopen dat het een normale zaterdag wordt. We willen gewoon draaien zoals normaal, met hier en daar natuurlijk wat extra hutspot op de tafels.' Die boodschap geeft het Centrummanagement in Leiden ook aan haar achterban. 'De ondernemers in de stad moeten gewoon draaien als een normale dag', aldus centrummanager Gijs Holla.

Volgens de KHN-voorzitter neemt iedere horecaondernemer zijn eigen maatregelen. Er geldt niet één advies voor de Leidse horeca. 'Sommige tentjes hebben wat hekken staan uit voorzorg, die neergezet kunnen worden als het te druk dreigt te worden. Andere horecaondernemers kiezen eieren voor hun geld en gaan helemaal niet open op 3 oktober.' Om hoeveel horecazaken dat gaat, weet Bakker Versluis niet precies.

Leidse vlag uit

'We hadden het graag anders gezien, maar het is even niet anders', zei burgemeester Henri Lenferink al eerder over het inperken van de festiviteiten. 'De horeca organiseert ook niks dus ik verwacht dat het een normale zaterdag zal worden.' De burgemeester riep inwoners wel al op om de Leidse vlag uit te hangen. 'Want het blijft natuurlijk wel 3 oktober.'

