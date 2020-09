VVD Wassenaar: 'Haal bedrijf krottenkoning van de beurs'

De VVD Wassenaar heeft de Amsterdamse beurs gevraagd het bedrijf van Ronnie van de Putte van de beurs te halen. Van de Putte heeft de reputatie dat hij veel vastgoed koopt, maar daar niets mee doen zodat gemeenten aankijken tegen krotten. In Wassenaar is hij eigenaar van het zwaar verwaarloosde Huize Ivicke.

Volgens de VVD past de manier waarop het bedrijf Bever Holding van Van de Putte zaken doet, niet bij de 'maatschappelijke verantwoordelijkheid die anno 2020 leidend is', schrijft fractievoorzitter Laurens van Doeveren aan beursbedrijf Euronext. Daarmee bedoelt hij dat gemeenten door het handelen van de krottenkoning enorm op kosten worden gejaagd, terwijl Van de Putte dit kan doen omdat er in aandelen van zijn bedrijf wordt gehandeld.

'De treurige praktijken van dit beursgenoteerde bedrijf zijn onder meer ook bekend in de gemeenten Noordwijk, Sluis en Leiden. Overal wordt dezelfde strategie gevolgd waarbij grote maatschappelijke schade wordt aangericht', schrijft Van Doeveren in zijn brief. 'Met de beursnotering van Bever Holding bij Euronext Amsterdam draagt u indirect bij aan deze chantagetactiek.'

Strafbankje

Een woordvoerder van de beurs laat weten dat het in theorie mogelijk is om bedrijven van de beurs te halen. Dat is wel een 'ultieme maatregel', zegt de zegsvrouw. Er wordt dan ook gekeken naar de belangen van de aandeelhouders. Omdat Bever Holding geen accountant kan vinden die de jaarcijfers wil controleren, zit het bedrijf al op het 'strafbankje' van de beurs. Beleggers weten dan dat er iets met het bedrijf aan de hand is.

De VVD Tweede Kamerfractie heeft over de kwestie ook Kamervragen gesteld aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën. Kamerleden Roald van der Linde en Daniel Koerhuis vragen wat de ministers willen doen tegen het - in hun woorden - 'parasiteren van de samenleving'. Ook willen ze weten of de ministers iets kunnen en willen doen om dit soort praktijken te stoppen.

Zelf opknappen

De gemeente Wassenaar heeft inmiddels zelf een aanbesteding uitgeschreven om Huize Ivicke gedeeltelijk op te knappen. Doel is om te voorkomen dat het rijksmonument langs de N44 nog verder verkrot. Begin november moeten de krakers die er sinds 2018 inzitten ook vertrokken zijn.

Het aandeel van Bever Holding stond donderdagmiddag op 4,00 euro.