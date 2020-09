'Barney mist darts, maar misschien mist hij de schijnwerpers nog wel meer'

'Barney is op heel veel manieren speciaal, dus het zal wel bij hem passen wanneer zijn comeback slaagt', zegt Jacques Nieuwlaat over de comeback van Raymond van Barneveld. De Delftse dartskenner vraagt zich vervolgens hardop af wanneer de rentree van de Hagenaar een succes is. 'Wereldkampioen? Of bij de beste acht? De top 32 van de wereld halen zal al heel moeilijk zijn.'

Het voorland van Barney is weinig hoopgevend. 'Als hij niet was gestopt, was hij onvermijdelijk uit de top 64 gevallen', weet Nieuwlaat. 'Maar weinig darters zijn daar succesvol in teruggekeerd. John Part, is een drievoudig wereldkampioen, maar hem is het ook niet gelukt.'

Nieuwlaat is al sinds jaar en dag de stem van het Nederlandse darts en is gepokt en gemazeld in de sport. Toch kwam de rentree van de vijfvoudig wereldkampioen bij dartsbond PDC ook voor hem als een verrassing. 'Hij had er wel op gehint, maar dat leek mij niet heel serieus. Uiteindelijk was het serieuzer dan ik dacht', voegt hij er lachend aan toe.

Schijnwerpers

'Sinds zijn zeventiende doet Barney niets veel anders dan darten', noemt Nieuwlaat als reden voor de comeback. 'Hij zegt dat hij het darts mist. Maar misschien mist hij het in de schijnwerpers staan nog wel meer.'

Daarnaast is volgens de dartscommentator zijn roemloze afscheid ook een reden dat hij weer zijn pijlen oppakt. 'De laatste anderhalf jaar waren dramatisch', zegt Nieuwlaat. Daarmee doelt hij op twee slecht verlopen WK's en een Premier League waar Barney alle hoeken van het bord te zien kreeg. 'Maar laten we hem wel wat krediet geven', vindt Nieuwlaat, om er daarna knipogend aan toe te voegen. 'De jaren daarvoor was hij best goed.'

Lastig traject

Geld wordt door menigeen ook als reden aangegeven dat de Hagenaar het podium weer opgaat. Dat is volgens Nieuwlaat geen hoofdreden. 'Met de clinics die hij geeft, is weinig te verdienen door corona. Maar datzelfde geldt op dit moment bij darts. Dus geld lijkt me sterk op dit moment.'

Dat darts de komende tijd geen vetpot is voor de Hagenaar blijkt wel uit het traject dat hij moet afleggen. 'Hij begint bij de PDC Qualifying Schools, als die al doorgaan vanwege het rommelige seizoen door corona', zegt de wandelende darts-encyclopedie uit Delft. 'Maar als het doorgaat dan doen er vijfhonderd tot zeshonderd mensen mee voor ongeveer elf Tour Cards. Dat is geen kattenpis.'

Aankomend WK?

In totaal zijn er 128 Tour Cards per dartsseizoen. Daarmee krijgen spelers toegang tot de grote dartstoernooien. Het grootste gedeelte van die Cards zijn al vergeven aan spelers die het hele jaar door presenteren tijdens de verschillende internationale toernooien. Omdat Barney bij zijn afscheid zijn Card heeft ingeleverd, moet hij helemaal opnieuw beginnen. 'Realistisch gezien zal Barney pas eind volgend jaar tijdens het EK of WK te zien zijn', denkt Nieuwlaat. 'En dan moet er veel meezitten.'

Toch is er een kleine kans dat Barney zijn talenten al eerder laat zien op een groot podium. 'Tijdens het aankomend WK', vertelt Nieuwlaat. 'Er is een kwalificatietoernooi voor dat WK en daar mogen zelfs jij en ik aan meedoen. Maar het is lastig om dat te winnen. Het wordt allemaal in een dag beslist. De wedstrijdjes zijn redelijk kort. Alles kan tijdens dat toernooi.'

