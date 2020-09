Boksschool Teus de Kruyf uitgeroepen tot beste 'corona-survivor'

Al 46 jaar is Teus de Kruyf onafgebroken actief in het boksen. Hij kwam zelf uit in de A-klasse, het hoogste amateurniveau, en zijn boksschool is inmiddels zo'n zeventien jaar gevestigd aan de Gouwekade. Op een afgelegen locatie bij de Alphense hefbrug ontvangt hij ongeveer vierhonderd actieve leden.

Teus de Kruyf in zijn kersverse 'buitengym' van zijn boksschool | Foto: Omroep West

Zijn inzet gedurende de coronacrisis heeft hem nu een eerste internationale AIBA-award opgeleverd. 'Heel bijzonder', zegt De Kruyf daarover. 'Wij hebben heel veel dingen gedaan tijdens corona. Ook trainen, maar wel op gepaste afstand. Dat valt niet mee in een vechtsport.'

Pislink over compensatie

'En we hebben besloten om een permanente buitengym te maken van honderd vierkante meter', vervolgt hij. 'Die is aan drie kanten open en weerbestendig. Daardoor kunnen we altijd buiten trainen, ook in de winter. Een paar heaters erin zetten, en that's it.'

De Kruyf hoopt niettemin op steun van de gemeente Alphen aan den Rijn. Een eerste verzoek voor financiële compensatie werd afgewezen, waarop hij aanvankelijk pislink reageerde. Na een 'goed gesprek' zijn de plooien echter weer gladgestreken, aldus De Kruyf.

AED aanschaffen

Het bedrag dat hij is misgelopen door de uitbraak van het coronavirus, loopt naar eigen zeggen in de duizenden euro's. Ondanks dat heeft de Alphenaar dus geld gestoken in het verbeteren van de faciliteiten en is hij zijn leden tegemoetgekomen met een verlaging van de contributie.

De overdekte 'buitengym' van boksschool Teus de Kruyf | Foto: Omroep West

En daar blijft het niet bij. Want hoewel het volgens hem niet verplicht is, gaat De Kruyf op korte termijn ook een AED (automatische externe defibrillator) aanschaffen. Daarmee kan iemand met een hartstilstand worden geholpen. 'En de hele buurt mag er gebruik van maken.'

'Gigantisch gala'

Grootste tegenvaller voor de boksschool van Teus de Kruyf is dat haar jaarlijkse internationale boksgala niet door kan gaan. Dat evenement wordt - met uitzondering van de eerste editie in 2012 - sinds 2013 gehouden in de Rijnstreekhal en trekt elk najaar honderden toeschouwers.

Bekende boksers als Nouchka Fontijn (olympisch zilver) en Don Diego Poeder (oud-wereldkampioen) zijn er kind aan huis. 'Volgend jaar hopen we weer een gigantisch gala neer te zetten, groter dan afgelopen jaar. En toen was het helemaal uitverkocht.' Oftewel: wat er ook gebeurt, Teus de Kruyf overleeft het wel.

