Politie haalt 34 bolletjes drugs uit onderbroek van 'oude bekende'

Een 23-jarige Leidenaar die al vaker in het bonnenboekje van de politie voorkwam, heeft er weer een paar prenten bij. Toen Leidse agenten de man woensdagochtend op de Marnixstraat zagen rijden, besloten ze eens te kijken of hij zijn leven gebeterd had. Dat bleek niet het geval, want hij reed onder invloed van drugs en er bleken ook nog eens 34 bolletjes met heroïne en cocaïne verstopt te zijn in zijn onderbroek.

De Leidse agenten die zich bezighouden met de drugsproblematiek in de stad, houden wel vaker een oude bekende aan. Dit doen ze om te kijken of diegene heeft geleerd van eerdere fouten. Bij de man die ze aanhielden, was zijn rijbewijs een tijd ongeldig verklaard omdat hij eerder al had gereden onder invloed van drugs. Ook woensdagochtend was het prijs. Na het afnemen van een test bleek dat de automobilist cocaïne en hennep op had.

Hij werd opgepakt en toen agenten hem in wilden sluiten, werd er in zijn onderbroek handelswaar aangetroffen. De Leidenaar mag nu gaan uitleggen waarom hij zoveel drugs op zak had en waarom hij wederom onder invloed van drugs reed. Zijn auto is in beslag genomen.

LEES OOK: Leidse politie de tweede keer wel succesvol bij jacht op drugsdealer