Moeten burgemeesters meer macht krijgen in coronacrisis? Burgemeester Bodegraven voert zelf campagne

Schrader legt uit: 'Ik vind dat er door het kabinet de afgelopen maanden onduidelijk is gecommuniceerd. Over de mondkapjes en de aerosolen. Er wordt tegen voetbalsupporters gezegd dat ze hun 'bek moeten houden'. Als je neerbuigend bent, dan verlies je je autoriteit. Daar maak ik mij zorgen om. Ik denk dat mensen die dicht bij het volk staan, bijvoorbeeld de burgemeesters, de autoriteit en allure hebben om dit recht te zetten.' Schrader vindt dat de burgemeesters snel in moeten grijpen als het in hun gemeente misgaat.

'Er is een handhavingsbeleid geweest, maar dat is helemaal uit de hand gelopen, omdat er boetes werden uitgedeeld. Train de boa's op het geven van instructies. Geef ze gratis mondmaskers, ga naar de groepen toe en deel ze uit. Worden ze gebruikt, dan is het prima. Worden ze niet gebruikt, en de mensen staan binnen anderhalve meter. Dan moet je pas boetes uit gaan delen.'

Burgemeester had corona

De burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk vindt ook dat de lokale overheid meer zelf moet doen om inwoners op de regels te wijzen. Hij weet uit ervaring hoe belangrijk dat is. Burgemeester Van der Kamp werd in maart geveld door het virus en dat heeft een lange nasleep. 'Ik heb er chronische klachten aan over gehouden. Als je ziek wordt, is het echt serieus en dan kost het moeite om er vanaf te komen. Ik ben gezond en niet te zwaar. Maar dit virus oplopen, dat moet je niet willen. Daarom is deze campagne belangrijk', besluit Van der Kamp.

'Bodegraven staat momenteel in de top van Zuid-Holland als het gaat om het aantal coronabesmettingen en daarom is een campagne bedacht', zegt burgemeester Christiaan van der Kamp.

De corona-campagne van Bodegraven-Reeuwijk

Met grote kazen die lijken op zwembanden wil de gemeente mensen wijzen op de anderhalve meter afstand. 'We willen met de campagne het dorpse karakter benadrukken, en het feit dat hier dertig miljoen kilo kaas ligt. We zijn het centrum van de kaashandel in Nederland en die elementen gebruiken we om mensen weer alert te maken.'