Minder boeken in Haagse bieb van de toekomst

Sinds de opening van de Centrale Bibliotheek in 1995 is er weinig veranderd aan het gebouw. Daar komt verandering in, want het college heeft 2,5 miljoen euro vrijgemaakt om de bieb op te knappen. Het gerenommeerde architectenbureau Mecanoo van architecte Francine Houben heeft een plan gemaakt. 'Dit is vooral een plan vol dromen. Een richting', zegt wethouder Van Asten. 'De komende tijd wordt dit plan uitgewerkt naar een concreet en betaalbaar plan voor de herinrichting van de Centrale Bibliotheek.' Een startdatum voor de verbouwing is er nog niet.

Impressie van de Centrale Bibliotheek Den Haag. Beeld: Architectenbureau Mecanoo

Centraal in de plannen staat de veranderde functie van de bibliotheek. 'We zien dat het aantal uitleningen van boeken de laatste jaren daalt', legt Van Asten uit. 'Tegelijkertijd stijgt het aantal bezoekers van de bibliotheken. Zij komen naar de bieb om te studeren, om cursussen te volgen of voor andere ontmoetingen.'

Boekencollectie

Den Haag wil de inrichting van de Centrale Bibliotheek daarop aanpassen en dat houdt in dat de boekencollectie wordt teruggeschroefd. 'De Centrale Bibliotheek heeft de grootste collectie boeken van Nederland', zegt Van Asten. 'Die collectie willen we iets verkleinen. Niet omdat we de boeken niet belangrijk vinden, maar omdat we zien dat de functie van bibliotheken veranderd is. We halen dus een aantal boekenkasten weg zodat er ruimte komt voor studie, lessen en cultuur. Bibliotheken moeten de spil van de wijk worden. Dat geldt niet alleen voor de Centrale Bibliotheek, maar ook voor de wijkbibliotheken.'

Impressie Centrale Bibliotheek Den Haag | Beeld: Architectenbureau Mecannoo

Van Asten is er trots op dat Architectenbureau Mecannoo plannen heeft gemaakt voor de Centrale Bibliotheek. 'Het bureau heeft de bibliotheken in New York, Washington en Birmingham ontworpen en het heeft ook veel in China gedaan. Het mooie is dat dit bureau alle aandacht heeft voor het functioneren van Nederlandse wijkbibliotheken. Zij hebben met alle gebruikers naar de bibliotheken gekeken en ze hebben ook gekeken naar belangrijke functies. Daarop hebben ze tekeningen gemaakt. Hun werk heeft ons heel veel ideeën en schetsen gegeven.'

