Steker Grote Marktstraat tegen rechtbank: 'Ik weet dat ik behandeld moet worden'

Luis P. moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt vier jaar de cel in. Ook wil de officier van justitie dat hij tbs met dwangverpleging krijgt. De 36-jarige P. zou vorig jaar november tijdens Black Friday drie tieners hebben neergestoken in de Grote Marktstraat in Den Haag. P. wordt vervolgd voor drie keer poging tot doodslag, omdat hij de kinderen in de rug stak. 'Ik wil mijn excuses aanbieden. Ik weet dat ik behandeld moet worden', zei P. in de rechtszaal.

P. wilde niet aanwezig zijn, maar moest op bevel van de rechter toch komen. In de rechtszaal bevestigde hij de drie tieners te hebben neergestoken. 'Het was heel snel gebeurd op dat moment. Ik wist niet hoe diep ik had gesneden bij die mensen of demonen. Ik dacht op dat moment dat ik leefde met demonen. Ik was de enige mens hier. Ik verwachte geen politie. Ik had geen verwachtingen.'

De officier van justitie zei dat de drie kinderen geluk hadden gehad. Een diepere steekwond kon volgens hem levensgevaarlijk zijn geweest. Op dat moment zat de verdachte niet meer in de rechtszaal. Tijdens de slachtofferverklaringen gaf hij meerdere keren aan het niet aan te kunnen. 'Ik heb zo'n hoofdpijn.'

Psychose

Daarvoor verklaarde P. dat hij in een psychose zat toen hij de tieners stak. Hij had een mes gekocht om zelfmoord te plegen. 'Ik dacht dat iemand mij wilde aanvallen zoals ooit in Frankrijk was gebeurd. Ik heb geprobeerd mensen uit de weg te slaan.' P. gebruikte elke dag twee gram cannabis, een gram MDMA en een gram amfetamine. Stemmen vertelden hem waar hij naartoe moest gaan om zelfmoord te plegen.

P. is geboren in Colombia en via de Antillen naar Nederland gekomen. Op zijn 24ste ging het psychisch steeds slechter. Volgens het Pieter Baan Centrum, waar hij is onderzocht was er sprake van schizofrenie en is hij in november 2019 in een psychose terechtgekomen. 'De verdachte was wel echt heel ziek.' De deskundigen vinden dat de verdachte voor het overgrote deel niet toerekeningsvatbaar is.

Celstraf

Na de persoonlijke omstandigheden ging de zitting verder zonder P.. Volgens de officier van justitie is het de vraag of de feiten Luis P. kunnen worden toegerekend. Hij eist een celstraf van vier jaar met tbs met dwangverpleging.

De uitspraak volgt over twee weken.

