Kortebaandraverij Lisse wijkt uit naar Wassenaar: 'Volgend jaar weer gewoon in Lisse'

Met een biertje en een scorebriefje voor zich zitten twee vrienden aan een picknicktafel. Van een afstandje kijken ze naar de paarden die in sneltreinvaart voorbij draven. Normaal gesproken staan ze tussen duizenden anderen dicht langs de renbaan in Lisse. Dit jaar is door corona alles anders, ook de kortebaandraverij.

Twee vrienden uit Lisse kijken naar de kortebaandraverij | Foto: Omroep West

Al snel werd dit voorjaar duidelijk dat een kortebaandraverij zoals andere jaren er niet in zou zitten. 'In Lisse hadden we een baan van 325 meter op de Heereweg, daar pakken we altijd zo'n 5.000 man publiek. Het publiek staat dan echt pal naast elkaar. Het was niet te doen om het zo in te richten dat je 1,5 meter afstand kon houden', zegt voorzitter Tom Rooijakkers van Harddraverijvereniging Lisse & Omstreken.

Bijna 150 jaar historie

Toch moest het evenement hoe dan ook doorgaan, zegt Rooijakkers. 'Het is een historie van bijna 150 jaar. We hebben van begin af aan gezegd: we laten dit koste wat kost doorgaan.' Uiteindelijk kwam Renbaan Duindigt als alternatief naar voren. 'Ik ben enorm blij dat het is gelukt.' Zo'n 700 mensen kunnen nu naar de paardenraces kijken.

'Klaarmaken. Op uw plaatsen. Eén, twee, drie… af!', klinkt het door de speakers. Bij de start zwaait een man een rode vlag naar beneden. Twee paarden en hun pikeurs schieten weg.

'Geen ouwejongens krentenbrood'

De mannen met de biertjes kijken goedkeurend toe. 'Het is heel anders, je mist wel een beetje de gezelligheid in Lisse. Daar is het natuurlijk ouwejongens krentenbrood. Maar ik wilde dit toch graag meemaken', zegt één van hen. Zijn gokmaatje beaamt dat. Hij is erg blij met het alternatief. 'Je kan ondanks de coronamaatregelen toch leuk naar de paardenraces kijken.'

Rooijakkers is tevreden over de nieuwe locatie, al hoopt hij wel dat het maar tijdelijk is. 'Natuurlijk heb ik het liever in het dorp. Dat is de ultieme sfeermaker. Dus ik hoop dat dat volgend jaar ook gewoon weer kan.'

LEES OOK: Nieuwe gokwet zet toekomst regionale kortebaandraverij op het spel