Vrijspraak en lagere straf voor stelen van duur gereedschap

Een strafzaak tegen twee Hagenaren wegens diefstal en witwassen van professioneel gereedschap is voor het Openbaar Ministerie (OM) uitgedraaid op een teleurstelling. De 49-jarige verdachte Petrus van der V. is ervan vrijgesproken en krijgt alleen een boete vanwege het bezit van wiet. Tegen hem was 28 maanden cel geëist. De andere man, de 41-jarige Janus D., krijgt tien maanden cel. Het OM had 22 maanden geëist.

De politie vond tussen 2016 en 2019 in woningen aan de Rotterdamstraat, de Stuwstraat, de Zwartsluisstraat en de Scholstraat in Den Haag en in een box van Shurgard in Rijswijk een grote hoeveelheid boren en slijptollen. Beide Hagenaren zouden betrokken zijn geweest bij de diefstal en opslag van deze spullen.

Het OM heeft niet kunnen bewijzen dat de mannen gereedschap hebben gestolen uit busjes in Zoetermeer, Oegstgeest, Rijswijk, Noordwijkerhout, Houten en Schiedam. Dat hun telefoons zendmasten in de omgeving aanstraalden, is onvoldoende voor de rechtbank. Van de 49-jarige verdachte is ook niet bewezen dat hij iets wist van de opslag van gestolen gereedschap op de adressen in Den Haag en Rijswijk.

Witwassen

De 41-jarige verdachte zou wel betrokken zijn bij de opslag van de spullen op twee adressen. Daarmee heeft hij zich schuldig gemaakt aan witwassen en dat levert hem tien maanden cel op. Ook moet hij alsnog een voorwaardelijke celstraf van negentig dagen uitzitten.