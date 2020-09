Alphen gaat belasting niet verhogen: gemeente bezuinigt niet tijdens corona

De onroerendezaakbelasting (ozb) wordt niet verhoogd in Alphen aan den Rijn. Als gevolg van de financiƫle effecten van het coronavirus bereidde wethouder Kees van Velzen inwoners in juni voor op een mogelijke lastenverzwaring, een zeer gevoelig onderwerp binnen de gemeenteraad. Bij de presentatie van de Alphense miljoenennota donderdagavond, kon Van Velzen bekendmaken dat het verhogen van de ozb niet nodig is, meldt mediapartner Studio Alphen. Ook bezuinigingen zijn niet nodig.

'Dat heeft heel erg te maken met het rijksbeleid', legt Van Velzen uit. 'Heel belangrijk, we zijn niet gekort.' De wethouder verwachtte dat het Rijk minder geld over zou maken naar de gemeente Alphen aan den Rijn, maar dat is niet gebeurd. Sterker nog, het jaarlijkse bedrag van ruim 200 miljoen euro valt zelfs een paar miljoen euro hoger uit om de coronaklappen op te vangen. 'Als we gekort zouden worden, komt Alphen terecht in een situatie dat we naar de burger moeten om daar wat extra op te halen.'

Alphen heeft een structureel sluitende meerjarenbegroting en zit jaarlijks zo'n 2 miljoen euro in de plus. Bezuinigd hoeft er niet te worden, wel worden nieuwe grote projecten een halt toegeroepen. 'We doen wat nodig is, maar zetten een rem op nieuwe grote projecten', zegt Van Velzen. Om in de toekomst wel nieuwe grote projecten te kunnen uitvoeren, gaat de gemeenteraad komend halfjaar alsnog een discussie voeren: wat is een taak van de gemeente en wat niet? Dat moet zo'n 5 miljoen euro opleveren.

Verdere plannen

De gemeente wil de komende jaren investeren om energieneutraal te zijn in 2050. Ook werd er beleid gemaakt om de vergrijzing het hoofd te bieden. Dorpen en wijken mogen meer zelf bepalen wat in hun omgeving gebeurt en zorgcontracten moeten opnieuw aanbesteed worden.

Verder wordt de verkeersdruk in Boskoop en Hazerswoude-Dorp aangepakt, komen er betere fietspaden en er worden woningen gebouwd op kleine, braakliggende stukken grond. Daarnaast wil de gemeente 'stevig inzetten op veiligheid'.

'Een 10 voor Alphen'

Al met al is wethouder Van Velzen trots op de begroting. 'Wij voeren al jaren een zeer consistent financieel beleid. Recent heeft BDO Accountants een rapport uitgebracht, zij hebben alle gemeenten in Nederland financieel doorgelicht. En Alphen heeft een 10 gekregen voor het financiële beleid, samen met nog drie andere gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Zij kijken naar de begrotingen van 2018 tot en met 2021, en de prognose voor de jaren daarna. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat het goed in elkaar zit bij ons. Daar ben ik blij mee.'

