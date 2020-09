'Trek die zee maar leeg.' Dit Scheveningse bedrijf heeft een oplossing voor drinkwatertekort

Vraag aan een willekeurige strandbezoeker of hij zin heeft in een glaasje zeewater en je krijgt steevast eenzelfde reactie: 'Is dat niet zout?'. Wie een duik neemt in de Noordzee heeft hooguit bij toeval eens zeewater gedronken. Of het nu gaat om de mens, de gewassen die we eten of de planten in onze tuin, ze overleven alleen door zoet water.

Maar dat zoet water wordt schaars. De vraag naar drinkbaar water is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen: lange droge periodes zorgen ervoor dat in sommige delen van ons land de toevoer van zoetwater in gevaar komt. Waterbedrijven hebben dit jaar zelfs opgeroepen om tijdelijk te stoppen met het besproeien van de tuin of het vullen van zwembaden.

Van zout naar zoet

Hoewel volgens drinkwaterbedrijf Dunea in onze regio nog geen watertekorten dreigen, is het bedrijf deze zomer wel gestart met een proef om van brak water (minder zout dan zeewater), zoet water te maken. Het Scheveningse bedrijf Elemental Water Makers is al een paar stappen verder.

Elemental Water Makers heeft een manier gevonden om een al bestaande techniek te verbeteren, waardoor zeewater goedkoper zoet gemaakt kan worden dan tot nu toe het geval was.

Daarmee kan het gefilterde water volgens het bedrijf concurreren met gewoon kraanwater. Waar een huishouden nu zo'n 1,5 euro betaalt per duizend liter (exclusief lokale belastingen), komt duizend liter gefilterd zeewater uit tussen de 1 en 2 euro. Het enige dat nodig is, is toegang tot zeewater. Verder kan de machine door gebruik van twaalf zonnepanelen overal worden neergezet.

Is het wel te drinken?

Maar smaakt het ook als kraanwater? Deze mensen nemen de proef op de som.

Zo'n acht jaar geleden zijn de oud-studenten van de TU in Delft Sid Vollebregt en Reinoud Feenstra hun bedrijf gestart. Sinds 2012 hebben ze verschillende internationale prijzen gewonnen voor hun ontziltingsmachine. Net als een aantal andere innovaties krijgt Elemental Water Makers aandacht tijdens de Innovatiedagen op Scheveningen. Deze vinden tot zondag plaats en vormen de start van het Living Lab Scheveningen, een project op de boulevard waarbij in de openbare ruimte nieuwe digitale uitvindingen worden getest.

