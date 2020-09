Den Haag gaat bouwen in Moerwijk, voor meer woningen en 'een fijne toekomst'

Moerwijk is een van de wijken in Den Haag waar de armoede en werkloosheid het grootst zijn. Ook zijn veel woningen verouderd en in slechte staat. 'Moerwijk is best kwetsbaar', zegt wethouder Balster. 'Daarom willen wij flink investeren in het stadsdeel Zuidwest en specifiek in Moerwijk. Dit plan draagt bij aan ons doel om Zuidwest er bovenop te krijgen en weer de wijk van hoop en perspectief te laten zijn.'

Een oud en leegstaand schoolgebouw in de Twickelstraat wordt gebruikt voor de nieuwe plannen. 'De wachtlijst voor sociale woningen is groot', zegt Balster. 'Mensen moeten zeven jaar wachten voor ze aan de beurt zijn. Er is dus behoefte aan betaalbare en ook kwalitatief betere woningen in Moerwijk. Daarom komen hier ongeveer veertig sociale woningen.'

Gezondheidscentrum

Naast de woningen komt er ook een gezondheidscentrum. Balster: 'Dit is een initiatief van de huisartsen in de buurt. De precieze invulling ervan zal tot stand komen samen met de bewoners. Naast een huisartsenpraktijk kan je je voorstellen dat er bijvoorbeeld fysiotherapie gegeven wordt, en voedingsadviezen. Het moet in elk geval een laagdrempelig centrum zijn waar je zo even kan binnenwandelen.'

Bovendien gaat een bedrijfsverzamelgebouw ruimte geven aan lokale ondernemers. 'Zo wordt de wijkeconomie gestimuleerd', zegt Balster. 'We bouwen op deze manier letterlijk en figuurlijk een fijne toekomst voor Moerwijk.' Voor de woningen en het gezondheidscentrum gaat de gemeente uit van een bouwstart in 2023, en oplevering in 2024.