Eerste uitgaansavond na horecamaatregelen verloopt goed, 'maar het is super onrechtvaardig'

De eerste uitgaansavond na het ingaan van de nieuwe horecamaatregelen is achter de rug. In de binnensteden van Den Haag en Leiden is in de nacht van donderdag op vrijdag het dichtdoen van de deuren om 0.00 uur, en het wegsturen van de klanten om 1.00 uur, goed verlopen. Wel wordt er wisselend gereageerd op de maatregelen.

Afgelopen zondag zijn de nieuwe horecamaatregelen ingegaan. 'Ik vind het een beetje jammer dat alles zo vroeg moet sluiten', zegt een vrouw op het Plein in Den Haag. 'Ik kwam hier voorheen ook en toen merkte ik dat er gewoon goed wordt gehandhaafd. Er staat beveiliging en iedereen die in de buurt wil komen van andere mensen, wordt gelijk aangesproken. Jammer dat het op deze manier moet gaan.'

Een jongeman die ook op het Plein is, noemt de nieuwe maatregelen 'niet normaal'. Volgens hem is corona overal en niet alleen na middernacht in de horeca. 'Dus wat maakt het uit om dan dicht te gaan.'

'We hebben het zelf verpest'

Een dame in het Belgisch Biercafé Olivier in Leiden heeft meer begrip voor de maatregelen. 'Ik werk zelf in de horeca. Ik heb zelf gezien hoe het er aan toe gaat na middernacht. We hebben het voor onszelf verpest.' Ook komt het haar niet slecht uit om op tijd naar huis te gaan. 'Ik heb er al een pittig biertje in zitten', lacht ze.

Kroegbaas Wouter Vermeulen, van de cafe's De Hut van Ome Henne en Lazarus, kan er niet om lachen. De nieuwe maatregelen zijn voor de omzet 'niet zo best', weet Vermeulen. 'Op 1 juni mochten we weer open. Toen draaiden we een omzet van zo'n twintig tot dertig procent. Dat liep de laatste tijd op naar 50 à 55 procent. Maar nu met die nieuwe sluitingstijden zit ik weer op vijf procent. Dat is niet gunstig.'

'Super onrechtvaardig'

Ook vindt Vermeulen dat de vroegere sluitingstijden in de horeca 'totaal geen nut' hebben. 'Het slaat werkelijk nergens op. Er is bewezen dat de besmettingen niet uit de horeca komen.' Volgens de RIVM-cijfers is maar 5,5 procent van alle geconstateerde besmettingen te herleiden naar de horeca. Vermeulen denkt dan ook dat de overheid vooral een signaal af wil geven. 'Het is super onrechtvaardig, maar ze hebben niks anders.'

Het ziet er dan ook niet rooskleurig uit voor de Leidse café-eigenaar. 'Ik heb dit werk 20 jaar met liefde gedaan, maar er blijft dit jaar waarschijnlijk maar heel weinig over onder aan de streep.' Zeker nu hij de omzet in de laatste uurtjes nu ook misloopt. Die uurtjes zijn voor zijn kroegen juist de momenten waar veel omzet wordt gedraaid.

Laatste zetje naar faillissement

Vermeulen vreest dat de nieuwe maatregelen voor veel horeca de doodsteek zal zijn. 'Voor veel zal dit een nagel aan de doodskist zijn, het laatste zetje om failliet te gaan. Het is gewoon verschrikkelijk. Ik snap echt wel dat er wat aan de hand is, maar het is voor ons zo niet meer te doen.'

De Leidse café-eigenaar kijkt ook met spanning uit naar volgend weekend. Want dan is het Leidens Ontzet, een feest waarbij traditiegetrouw veel mensen naar de Leidse binnenstad komen. 'Waarschijnlijk wordt de stad ook dit jaar overlopen met mensen', zegt Vermeulen. 'Dat wordt wel een risico. Eigenlijk zouden we die dagen dicht moeten, maar dat kan ik me gewoon niet veroorloven.' De gemeente Leiden startte deze week een campagne waarin men wordt opgeroepen niet naar de binnenstad te komen met 2 en 3 oktober.