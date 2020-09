Nieuwe bibliotheek Alphen aan den Rijn feestelijk geopend

Boekenwurmen uit Alphen aan den Rijn kunnen hun hart weer ophalen. De Alphense bibliotheek is zaterdag heropend, in een splinternieuw gebouw. Het nieuwe pand in het centrum biedt ook onderdak aan een VVV, een arbeidsbureau, het Erfgoedcentrum, een Huis van Duurzaamheid, een fietsenstalling en een parkeergarage.

De tijdelijke bibliotheek op het Aarplein was sinds 27 juli gesloten om te verhuizen naar het nieuwe onderkomen op de Aarkade. De eerste paal van dat gebouw ging in 2018 de grond in. Twee jaar later staat er een opvallend, transparant gebouw dat zowel iets moderns als klassieks heeft, 'een eyecatcher' aldus de bibliotheek zelf.

Op de openingsdag kunnen bezoekers, die hebben gereserveerd, via een biebtour ontdekken wat er allemaal te beleven is in de nieuwe bibliotheek. Beneden staan er vooral veel boeken en is er ruimte voor horeca. Op de grote vide in het gebouw zullen werk- en zitplekken te vinden zijn, maar ook activiteitenruimten om lezingen, vergaderingen en trainingen te kunnen geven. Ook in oktober is het nog feest. Van lezingen en tentoonstellingen tot workshops voor jong en oud. 'Kom kijken, doen, proeven en maken in de nieuwe bibliotheek!'

Mediapartner Studio Alphen kreeg eind juni alvast een inkijkje in het nieuwe, toen nog lege gebouw:

