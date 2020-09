Katwijk-aanwinst Samuel Scheimann is verrast over het niveau: 'Soms beter dan in Israël'

Samuel Scheimann speelde bij grote clubs in Israël, maar is verrast over niveau tweede divisie

Samuel Scheimann tekende eind augustus een contract bij Katwijk. De 32-jarige speler, die beschikt over een Nederlands en Israëlisch paspoort, speelde jarenlang betaald voetbal in Israël en kwam in Nederland onder andere uit voor FC Den Bosch, VVV-Venlo en Excelsior. Maar ook het niveau in de Nederlandse tweede divisie bevalt hem goed.

'Voor mij persoonlijk is Israël mijn thuis', vertelt de geboren Israëliër, voorafgaand aan de training op de Katwijkse Krom. 'Maar mijn familie is nu hier in Nederland en familie betekent heel veel voor me. Ik blijf de komende tijd nog wel hier in Nederland.' Om bij zijn familie te zijn, liet Scheimann zijn contract bij Hapoel Ironi Kiryat Shmona ontbinden.

Daarvoor speelde Scheimann voor grote clubs zoals Maccabi Haifa, Hapoel Tel Aviv en Hapoel Haifa. De linksback maakte indruk en werd uitgenodigd voor het Israëlisch nationale elftal. Tweemaal mocht hij het nationale team vertegenwoordigen, hét hoogtepunt in zijn carrière.

'Bij verlies beter binnen blijven'

Voetbal in Israël is sowieso een belevenis, aldus Scheimann. 'Als we een paar keer verloren, werd duidelijk gemaakt dat we beter maar even binnen konden blijven. Voetbal is daar zo belangrijk voor de mensen, ze leven echt voor de club. Dat merk je aan alles. Wat dat betreft zijn ze hier in Nederland een stuk nuchterder.'

De stap van betaald voetbal op het hoogste niveau in Israël naar de tweede divisie in Nederland is Scheimann tot nu toe goed bevallen. 'Ik ben echt verrast door het niveau van de tweede divisie. Er lopen spelers rond die in potentie beter zijn dan sommigen in de Jupiler League. Sommige spelers zijn zelfs beter dan ik in negen jaar in Israël ben tegengekomen.'

Zaterdag speelt Scheimann met Katwijk tegen Kozakken Boys. Katwijk staat na drie gespeelde wedstrijden op de derde plaats. Kozakken Boys is de nummer 2. De laatste keer dat Katwijk in eigen huis won van de ploeg uit Werkendam, was in 2012. Toen werd het 3-0 voor de Katwijkers.

De wedstrijd is vanaf 14.00 uur live te volgen in Zuid-Holland Sport op 89.3 Radio West.