Rankovic kijkt uit naar 'enfant terrible' én wonderkind Morrison: 'Ik houd van dat soort spelers'

‘Enfant terrible’ en ‘wonderkind’. Prachtige voetbaltermen in het verleden allebei van toepassing zijn geweest op de nieuwste aanwinst van ADO Den Haag: Ravel Morrison. De Engelsman tekende deze week een contract in Den Haag en moet de Haagse ploeg een creativiteitsboost geven. ‘Of hij start tegen Feyenoord? Hij heeft twee maanden niet gespeeld, maar zit wel bij de selectie’, erkent trainer Aleksandar Rankovic.

Morrison kwam in het verleden vaak in het nieuws vanwege niet-voetbalgerelateerde zaken. Maar als Rankovic de juiste snaar raakt, kan hij een smaakmaker worden. ‘Hij is een goede speler, zeker aan de bal. Hij speelt altijd vooruit en is echt een speler met kwaliteiten’, vervolgt Rankovic, die zegt te genieten van dergelijke spelers.

‘Hebben jullie de laatste documentaire over Michael Jordan gezien? Daar leer je ook Dennis Rodman kennen. In die documentaire zie je dat hij echt is. Ik houd van dat soort spelers. In deze sport heb je heel veel spelers die doen alsof ze echt zijn, maar zijn dat niet. Morrison is echt. Ik heb liever spelers die het verschil maken en waar ik af en toe een oogje dichtknijp, dan jongens die geen verschil maken maar nette jongens zijn.'



‘Comfortabel aan de bal’

‘Je kon op de eerste training gelijk zien dat die jongen kan voetballen. Hij is een comfortabel aan de bal. Ik vind wel dat je moet oppassen met dit soort dingen. Om direct te zeggen dat hij een fantastische speler is, dat vind ik lastig. Hij neemt een brok aan ervaring met zich mee, dat is iets wat wij nu missen. Je ziet aan alles dat hij kwaliteiten heeft, maar de puzzelstukjes moeten wel passen en in elkaar vallen, dat zullen we de komende weken gaan zien.’

Vermoedelijke opstelling

En dan dit weekend: 'Ik ga niet veel veranderen. Ik had Elmkies en Philipp in gedachten om te laten starten, alleen ga ze het waarschijnlijk niet halen’, vertelt Rankovic over de wedstrijd tegen Feyenoord. ‘Met de jongens die ik nu tot mijn beschikking heb, kan ik het systeem spelen dat ik wil: 4-3-3. Alleen kan niet iedereen dat conditioneel al aan. Met sommige moet ik voorzichtig zijn, bijvoorbeeld Morrison. Hij heeft twee maanden niet gespeeld. Waarschijnlijk zit hij wel bij de selectie.’

Vermoedelijk keert Samy Bourard terug in de basisopstelling. Vicente Besuijen en Bilal Ould Chikh nemen weer plaats op de reservebank. Uit de laatste training op zaterdag zal moeten blijken of Philippe kan starten aan de buitenkant. Tijdens de persconferentie op vrijdag was dat nog niet het geval.

