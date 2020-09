Sportclubs worstelen met corona: 'Politieagent zijn, dat willen we voorkomen'

'We zijn er de hele week mee bezig geweest', zegt voorzitter Peter van den Berg van voetbalvereniging KMD. De Wateringse voetbalclub heeft donderdag besloten de kantine dit weekend te sluiten, omdat het bestuur niet het gevoel heeft aan de coronamaatregelen te kunnen voldoen. 'We weten van omliggende verenigingen dat zij hier ook mee worstelen.'

Van den Berg vertelt waarom de kantine bij KMD dicht blijft: 'Door de nieuwe regionale maatregelen mogen er nog maar vijftig mensen tegelijk in de kantine zitten. Dat is een aantal dat zo binnenstroomt. En dan geven ze voor dit weekend nog slecht weer op. Dan moeten wij gaan bepalen wie wel en niet naar binnen mag om te schuilen? Dat is onmogelijk. Dus hebben we het impopulaire besluit genomen om de kantine helemaal dicht te houden.'

Politieagent spelen

'De regels zijn er, het is voor iedereen duidelijk en we communiceren het overal. Het is nu aan de mensen om het te doen zoals het hoort', zegt Casper Stuivenberg, secretaris van Sporting Leiden. Toch is het handhaven van de steeds veranderende regels makkelijker gezegd dan gedaan. 'We proberen dat altijd met een kwinkslag te doen, van joh, let nou even op, kijk om je heen. Anders ben je een politieagent, dat willen we voorkomen', zegt vicevoorzitter van Sporting Leiden Ed Immink. 'Je ziet dat dat steeds beter gaat', aldus Stuivenberg.

Toch heeft ook Sporting Leiden met uitdagingen te maken. Het maximaal aantal bezoekers in de kantine was vijftig en veranderde een week later weer naar 66. Op het hele sportcomplex mogen er 250 mensen tegelijk aanwezig zijn. 'Dat is een enorme uitdaging, want als we op alle vier de velden die we hebben een wedstrijden hebben, dan zitten we snel aan dat aantal.' Omdat niet iedereen de kantine in mag heeft de club een buitenterras voor 10.000 euro laten neerzetten, wat ze weer willen terugverdienen met de kantine-omzet. 'Die kantine is dus best wel belangrijk, daarom proberen we de regels zoveel mogelijk in acht te nemen.'

Buitenlucht

Het is de bedoeling dat de kantine van de Wateringse voetbalvereniging KMD volgend weekend weer open kan gaan, zegt de voorzitter. 'We zijn extra tenten aan het regelen en willen een overkapping gaan plaatsen. Op die manier kunnen we meer mensen buiten kwijt. In de buitenlucht mogen we wel meer gasten ontvangen, dus vandaar dat we naar alternatieven hebben gezocht. Alleen was het niet mogelijk om dat voor deze week al voor elkaar te krijgen.'

Niet alleen in het voetbal worstelen clubs met de nieuwe coronamaatregelen. Na de aankondiging van de regionale verscherpingen vroeg korfbalvereniging De Meervogels uit Zoetermeer zich al af hoe sportverenigingen de maximale groepsgrootte van vijftig personen uit moesten leggen. 'Als wij maar vijftig mensen tegelijk mogen ontvangen, is dat gewoon het einde van de competitie', zei woordvoerder Eric Plugge.

Gezelschap

Inmiddels is de nieuwe noodverordening door de Veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het verbod om je in grote gezelschappen te bevinden niet voor het bezoeken van sportwedstrijden geldt. 'In de praktijk zal snel duidelijk zijn wanneer er wel of niet sprake is van een gezelschap', zo staat in de toelichting op de noodverordening. 'Je bent geen gezelschap met willekeurige anderen die op een zelfde tram wachten, of die toevallig naar een zelfde voorstelling gaan in een theater of bioscoop of die naar dezelfde sportwedstrijd in een stadion of op een sportveld komen kijken.'

Nu duidelijk is dat clubs meer dan vijftig mensen tegelijk op het sportcomplex mogen ontvangen, wil dat niet zeggen dat er voor de verenigingen geen knelpunten meer zijn. Er is immers nog altijd het obstakel van besmette spelers. Zo gaan komend weekend onder meer de strijd in de vierde klasse tussen HVV Laakkwartier en DVC niet door. In de hoofdklasse gaat de bal niet rollen bij RKAVV - Alcides. Voor RKAVV uit Leidschendam is het al de derde wedstrijd dit seizoen die wordt verplaatst vanwege het coronavirus.

Niet zorgelijk

Volgens een woordvoerder van de KNVB zijn er de afgelopen weken al meer dan honderd wedstrijden voor eerste elftallen verplaatst. 'Het lijkt er op dat dit aantal per week stijgt, maar voor ons is de situatie nog niet zorgelijk.' De voetbalbond heeft nog geen cijfers voor District West 2, waar de clubs in de regio onder vallen, of voor de lagere amateurteams.

'Dat zijn we aan het uitzoeken, maar dat is veel werk', legt de woordvoerder uit. Hij benadrukt dat de samenwerking tussen de clubs goed is om de problemen op te lossen. 'Verenigingen gaan in eerste instantie op zoek naar een doordeweekse dag om de wedstrijd in te halen. En dat gaat tot nu toe altijd goed. Er is gelukkig veel begrip bij clubs.'

Weersomstandigheden

De KNVB maakt zich dus nog geen zorgen over het verloop van de competitie, maar de woordvoerder benadrukt dat dit wel kan veranderen. 'We hebben de eerste weken nog goed weer gehad, waardoor er nog geen afgelastingen zijn vanwege de weersomstandigheden. Als dat ook gaat gebeuren kan het aantal inhaalwedstrijden wel oplopen en kan het een probleem worden.'

Een van de clubs die al flink wat wedstrijden moet inhalen, is VV Bergambacht. Die vereniging besloot vorige week in overleg met de GGD en de KNVB om alle wedstrijden van de club niet door te laten gaan. 'Vijf mensen zijn op 12 september op de club geweest en bleken achteraf besmet te zijn', zo legt voorzitter René ter Braak uit.

Derde helft

'De vijf personen waren bij de derde helft aanwezig geweest en de besmettingen waren niet direct tot één team terug te leiden', legt Ter Braak de beslissing om alle wedstrijden niet te spelen uit. 'Het probleem was dat er op een dag veel contacten zijn. En de senioren zijn vaak weer actief bij de jeugd, waardoor we in overleg met de GGD hebben besloten geen risico te nemen.'

VV Bergambacht staakte alle verenigingsactiviteiten voor tien dagen. Afgelopen dinsdag begon de club weer met trainen. Wel heeft de club de maatregelen iets verscherpt. 'We gaan op zaterdag een uur na de laatste wedstrijd dicht en op donderdagavond, onze drukste trainingsavond, om 23.00 uur. We merken dat vooral jongeren in de groep van 18 tot 25 jaar moeite hebben met de naleving van de regels. En ik snap dat heel goed. Het is onze taak om ze te beschermen.'

Gedragsverandering

Volgens Ter Braak heeft het afgelasten van alle verenigingsactiviteiten wel voor een gedragsverandering gezorgd. 'Ook de jongeren binnen de club lijken nu de impact te beseffen. Op de club heeft de beslissing om een week niets te doen op zich niet heel veel impact. Maar we merkten de afgelopen dagen wel dat de bewustwording een stuk groter is. Ze zien nu ineens wat de gevolgen kunnen zijn. Hopelijk blijft dat zo, dan kunnen we alles onder controle houden.'

