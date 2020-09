Afvalrobots en slimme overlastmeters: de Scheveningse boulevard is nu een innovatieproeftuin

De boulevard is veranderd in een 'Living Lab', een levend laboratorium. Hier testen onder meer startups – kleine, startende bedrijfjes – verschillende innovaties. Het Living Lab is een initiatief van de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de metropoolregio.

'De economie verandert', legt wethouder Saskia Bruines (D66) uit. 'De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat er een omgeving is waarin innovaties kunnen worden getest door inwoners, startups en andere bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Zo kunnen we leren hoe technologie werkt, wat dit voor effecten heeft en daarmee bijvoorbeeld ook de wenselijkheid van een toepassing.'

Slimme lichtmast

Een van die innovaties is een slimme lichtmast, waarin een sensor is gemonteerd die geluid kan meten. 'De sensor meet niet alleen de hoeveelheid geluid', vertelt Mark Bauling van CYRB. 'Hij meet ook wat voor geluid het is. Is het geluid geschreeuw of komt het van verkeer? Bewoners rond de boulevard kunnen op een dashboard overlast melden en op die manier kunnen wij op een gegeven moment bepalen welk soort geluid, op welk moment het meeste overlast veroorzaakt.'

Een andere innovatie is de strandrobot BeachBot. Die rijdt over het strand om klein zwerfafval zoals peuken en patatvorkjes op te ruimen. 'We hopen een stukje van de puzzel te zijn die het zwerfafval-probleem oplost', legt Edwin Bos van TechTics uit. 'Nu gaat de gemeente na warme stranddagen met grote tractoren het strand op. Die pakken het grote afval op. Maar kleiner afval zoals peuken blijft liggen. Wij zagen als ondernemers een kans om hiervoor een oplossing te bedenken.'

Afvalrobot

Ook op de boulevard wordt een afvalrobot getest. Die moet een oplossing zijn voor het slechte gedrag van mensen die hun afval niet in de vuilnisbakken gooien. 'Deze robotprullenbak rijdt naar de mensen toe', vertelt Redouan Bokhezzou van Future Mobility Network. 'Hij reageert op zwaaiende mensen en op grote groepen mensen. De robot rijdt dus op de menigte af. We zullen hiermee natuurlijk niet het zwerfafvalprobleem helemaal oplossen, maar het is een begin. Het geeft aan dat we iets doen om met z’n allen om bijvoorbeeld de plasticsoep in de zee te verminderen.'