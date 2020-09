De besmettingen nemen weer toe, zo ook de maatregelen in supermarkten

'Mevrouw, u mag hier uw handen even insteken'. Een medewerker van de Jumbo-supermarkt in Nootdorp wijst een vrouw op iets dat op een statiegeldmachine lijkt, maar een desinfectieapparaat is. Bij de buren van de Lidl staat een zuil met een voetpomp en de Albert Heijn verderop heeft een plantenspuit met desinfecterende vloeistof staan. 'We hebben afgesproken dat er spullen beschikbaar moeten zijn, maar niet hoe', zegt Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

Bij de Lidl en de Jumbo in Nootdorp is in ieder geval heel duidelijk hoeveel klanten er nog naar binnen mogen: bij de Lidl staat een groot scherm met het resterende aantal toegestane mensen. De Jumbo laat zien welk percentage van het maximum al is bereikt. 'Als het boven de vijftig procent uitkomt dan mogen mensen echt alleen nog maar in hun eentje naar binnen, kinderen onder de twaalf rekenen we dan niet mee', zegt manager Erwin Steendam.

Handen en karren ontsmetten

Hij heeft een speciaal apparaat gekocht om handen en karren te ontsmetten: een grijze buisconstructie waar de winkelkar precies inpast, met twee sproeiers boven het handvat. Daaraan vast zit een soort kastje met twee grote gaten waar winkelend publiek de handen moet insteken. Een sensor ziet er handen inzitten en spuit er desinfectiemiddel op.

Datzelfde spul komt ook op de handvatten van de kar. Dus handen en kar zijn ontsmet. 'Ik zag het in een appgroep en heb het gekocht. Het kost tweeduizend euro', zegt Steendam. 'Ik denk dat we echt nog wel een hele tijd extra maatregelen moeten nemen, dan is dit een goede investering. Mensen willen toch veilig winkelen.'

Supermarktmanager Steendam legt uit hoe het apparaat werkt:

Beroep op winkelend publiek

En opvallend genoeg wordt het ondertussen drukker in de winkels. Marc Jansen van het CBL: 'Je ziet toch dat mensen meer thuis gaan werken en minder vaak uit eten gaan. Ze kopen dus meer in de winkels en ook de bezorgdiensten krijgen het drukker.' Voor de bezorgdiensten geldt dat ze flink zijn opgeschaald sinds de eerste golf van de coronacrisis, maar dat wil niet zeggen dat iedereen direct aan de beurt is. Voor winkels betekent het toch weer strenger controleren aan de deur.

Supermarktketen Jumbo laat weten vanaf zaterdag weer 'gastvrouwen en gastheren' bij de deur neer te zetten om ervoor te zorgen dat mensen hun handen desinfecteren. Zij helpen de mensen ook met het schoonmaken van de winkelkarren en de mandjes. Een systeem zoals bij de Jumbo in Nootdorp in gebruik is, wordt dus niet landelijk ingevoerd. Albert Heijn gaat minder ver dan Jumbo. De keten houdt het bij de zuilen met schoonmaakmiddelen, roept iedereen extra op om alleen te gaan winkelen en te letten op de anderhalve meter maatregel.

Maandag meer bekend over extra maatregelen

Het Outbreak Management Team komt maandag met adviezen over extra maatregelen voor de grote steden waar de grootste aantallen coronabesmettingen worden geregistreerd. Bij de eerste golf werd er massaal gehamsterd toen maatregelen werden afgekondigd. Dat is volgens het CBL nu niet aan de orde. Marc Jansen heeft wel een geruststellende mededeling voor iedereen die toch wat extra's in huis wil halen: 'Er is voldoende wc-papier en pasta voorhanden.'

