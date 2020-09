Honderden leerlingen in de Bollenstreek niet naar school door coronasymptomen

Bij het Teylingen College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout zitten momenteel 220 leerlingen preventief thuis. In totaal zitten er zo'n 1300 leerlingen op de school. 'Het is fijn dat ze thuis blijven, dat hebben we aan de ouders gevraagd. Maar het maakt het werk niet makkelijker', zegt rector Cees Slats. Alle lessen worden nu live gestreamd, zodat leerlingen de lessen thuis kunnen volgen.

Ook bij andere scholen in de Bollenstreek zitten grote aantallen leerlingen thuis. 'Bij ons gaat het om zo'n tien, elf procent', zegt rector Johan van der Plas van het Northgo College in Noordwijk. Dat zijn zo'n 110 tot 120 leerlingen. Normaal gesproken is het ziekteverzuim rond deze periode zo'n drie tot vijf procent, zegt hij. 'Het is nu substantieel meer dus.'

Dubbel gevoel

Hij heeft er een dubbel gevoel bij. 'Het is niet fijn als zoveel leerlingen niet op school zijn. Aan de andere kant nemen ouders wel hun verantwoordelijkheid en dat is goed.' Hij verwacht dat het aantal de komende tijd verder zal toenemen. 'We schurken tegen de herfst aan.'

Ook op zijn school wordt hard gewerkt om de lessen voor thuiszitters zo goed mogelijk vorm te geven. Hierdoor komt er wel nog meer druk op leraren te liggen. 'Docenten verdienen een groot compliment', benadrukt Van der Plas.

'Goed te handelen'

Volgens directeur Ton de Groot van Teylingen College KTS in Voorhout is het 'nu nog goed te handelen'. Zo'n honderd van zijn 820 leerlingen zitten thuis met milde klachten en krijgen, zover mogelijk, online les. 'We zijn niet in paniek. Als het flink gaat groeien, wordt het wel een probleem.'

Hij is ook directeur van ISK Bollenstreek, waar onderwijs wordt gegeven aan leerlingen die nog maar kort in Nederland wonen. Die school, met honderd leerlingen, moest afgelopen week zijn deuren sluiten omdat er geen docenten meer waren die voor de klas konden staan. 'Eén docent heeft corona, zes moesten er worden getest. Als je zeven docenten hebt die geen les kunnen geven, houdt het op.' Dinsdag gaat de school weer open.

Rijnlands Lyceum Sassenheim

Bij het Rijnlands Lyceum in Sassenheim zaten begin deze week zo'n tweehonderd leerlingen van de 1350 thuis. 'Dat is natuurlijk heel veel', zegt conrector Irma Raadgeep. 'Het is vervelend, vooral voor leerlingen. Uit alle berichten van de afgelopen tijd is gebleken hoe belangrijk het is dat er fysiek onderwijs wordt gegeven. Zeker als je niet echt ziek bent, is het natuurlijk helemaal niet fijn dat je niet naar school mag.'

Ook op haar school worden veel lessen door docenten gestreamd. 'Maar dat haalt het natuurlijk niet bij het fysieke onderwijs.'

Fioretti College

Bij het Fioretti College in Lisse en Hillegom is hetzelfde beeld te zien als bij de andere scholen. In Lisse zitten tussen de 160 en tweehonderd leerlingen thuis met milde klachten, in Hillegom gaat het om 86 leerlingen.

Daarnaast zijn in Hillegom zes klassen voor een week naar huis gestuurd vanwege coronabesmettingen onder een aantal docenten en leerlingen. Deze leerlingen krijgen online les.

