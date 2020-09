Legoland Scheveningen stelt opening uit tot volgend jaar

Teleurstellend nieuws voor Lego-fans. De opening van het Legoland Discovery Centre in Scheveningen is namelijk verplaatst naar volgend jaar. Het was de bedoeling dat het overdekte pretpark dit jaar op 7 mei zou opengaan, maar door het coronavirus ging dat al niet door.

Nu is bekendgemaakt dat een opening in 2020 er in elk geval niet inzit. Het bedrijf schrijft in een verklaring: 'Momenteel wordt de laatste hand gelegd om de locatie af te bouwen en deze ook zodanig coronaproof te maken zodat de veiligheid van de bezoekers gewaarborgd is.'

De verwachte opening is daarom verschoven naar het voorjaar voor 2021. Wanneer precies, is niet bekend. 'Aangezien de omstandigheden om ons heen voortdurend veranderen, zullen we over enige tijd met een meer specifieke datum naar buiten treden.'

Kaartjes blijven geldig

Mensen die al kaartjes voor Legoland Scheveningen hadden, kunnen die bewaren. De tickets blijven geldig. Ook reeds aangeschafte jaarpassen zullen pas ingaan vanaf de opening van de nieuwe attractie.

LEES OOK: Fout bij Legoland Scheveningen, geen zwaar verkeer meer op deel boulevard