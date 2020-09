Rutte: mogelijk snel extra maatregelen in drie grootste steden, waaronder Den Haag

Het Outbreak Management Team komt maandag op verzoek van het kabinet met een extra advies om het aantal besmettingen in de drie grootste steden, waaronder Den Haag, terug te dringen. Premier Mark Rutte sluit niet uit dat er extra maatregelen moeten worden genomen, zei hij vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie. Het aantal coronabesmettingen in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam is een grote zorg voor het kabinet.

De premier adviseert mensen in de drie grote steden vooral om dit weekend niet na te denken over welke nieuwe maatregel er mogelijk wordt ingesteld, maar over 'wat kan ik met mijn gedrag doen om dit te voorkomen?' Het gaat volgens Rutte niet om de vraag welke maatregel effectief is maar om ons gedrag. Als iedereen zich houdt aan de basismaatregelen zoals afstand houden, zal de verspreiding van het virus stoppen.

Ook gaat het kabinet weer een strakker schema volgen om te overleggen met het Outbreak Management Team, met regio's, met de Tweede Kamer en met het publiek. Volgens Rutte is 'ad-hocbesluitvorming en soms ook ad-hoccommunicatie' niet uitgesloten. 'We hebben natuurlijk wel te maken met een virus dat zich niet altijd houdt aan onze eigen planning.'

Stijgende besmettingen

Het aantal bevestigde coronabesmettingen is in Nederland gestegen met 2777. Dat is weer een dagrecord en dus een toename ten opzichte van donderdag, toen 2544 nieuwe gevallen werden gemeld bij het RIVM. De regio Haaglanden registreerde 291 vrijdag besmettingen en in Hollands Midden werden meer dan honderd positieve tests geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn er over heel Nederland bijna 16.000 mensen positief getest op het coronavirus.

Vrijdag liep het officiële Nederlandse dodental door het coronavirus op met zestien. Het aantal geregistreerde ziekenhuisopnames steeg in het afgelopen etmaal met 46, het hoogste aantal sinds 13 mei. In Haaglanden kwamen zes patiënten in een ziekenhuis te liggen. Op donderdag meldde het RIVM landelijk 25 ziekenhuisopnames en zestien sterfgevallen. Die gegevens komen soms met wat vertraging binnen.

Coronapatiënten in ziekenhuizen

Ziekenhuizen behandelen momenteel 547 patiënten vanwege het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds begin juni en een verdubbeling ten opzichte van vorige week.

Op de verpleegafdelingen liggen 431 coronapatiënten, 36 meer dan op donderdag. Het aantal mensen op de speciale corona-intensivecareafdelingen steeg van 106 naar 116. In totaal steeg het aantal opgenomen patiënten met 46. Vanwege het stijgende aantal patiënten worden sinds woensdag weer mensen verplaatst naar andere regio's. Dat is afgelopen etmaal vijftien keer gebeurd.

Veiligheidsberaad bespreekt landelijke maatregelen

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, bespreken maandag of mensen met contactberoepen zoals kappers en fysiotherapeuten verplicht een mondkapje moeten gaan dragen. Ook een algemene registratieplicht in alle publieke gelegenheden komt aan de orde, net als plastic maskers voor bedienend personeel in de horeca. Dat heeft voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, vrijdag gezegd. Bruls wil de maatregelen invoeren in zijn eigen veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De andere dertien regio's waar de coronasituatie zorgelijk is, gaan mogelijk meedoen en volgens Bruls is het niet onwaarschijnlijk dat een of meer maatregelen volgende week landelijk gaan gelden.

Het Veiligheidsberaad gaat ook bespreken of 'Nederland wel groot genoeg is voor allerlei regionale maatregelen', aldus Bruls. Hij denkt dat er, nu het aantal coronabesmettingen bijna overal toeneemt, extra landelijke hoofdmaatregelen moeten komen en daarnaast regionaal maatwerk. 'We moeten oppassen voor verwarring door te veel aparte maatregelen. We zijn meer gebaat bij maatregelen die goed begrepen worden.' Bruls waarschuwt voor een landelijke 'overreactie' op dit moment. 'Het is zorgelijk, maar er zijn ook nog regio's met maar een bescheiden aantal besmettingen. Belangrijk is dat iedereen zich weer goed gaat houden aan alle regels die allang gelden. Particulieren, winkels, supermarkten, kantines van sportclubs, de richtlijnen gelden overal.'

Horeca al eerder dicht

Vorige week werd al bekend dat de horeca in heel Zuid-Holland vanaf zondag de deuren om middernacht moet sluiten. Nieuwe bezoekers mogen dan niet meer naar binnen en om 1.00 uur moet iedereen buiten staan. Verder is het verboden om met groepen groter dan vijftig personen bij elkaar te zijn en moeten afhaalrestaurants om 2.00 uur de deuren sluiten. Daarnaast maakten Haaglanden en Hollands Midden ook bekend wat de regio's zelf doen om het aantal besmettingen terug te dringen.

De horeca-maatregelen gelden vanaf afgelopen zondag ook voor Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam Amstelland, Utrecht en Kennemerland. Vanaf komende zondag 18.00 uur gelden dezelfde maatregelen ook voor Groningen, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek, Gelderland-Zuid, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Zuid-Holland Zuid en Flevoland.

