Speelbos geopend in Aarlanderveen: 'Kinderen kunnen hier vrijuit spelen'

'Een aantal jaar geleden was dit nog een oerwoud', vertelt Rob Groenestein, bestuurslid van de belangenvereniging. 'Kinderen speelden daar wel in, maar het was ook een uitlaatplek voor honden. In overleg met de provincie hebben we dit stuk grond via de gemeente in bruikleen kunnen krijgen. En we hebben een hek geplaatst langs de N231, zodat kinderen hier niet de weg op kunnen rennen.'

Dat laatste had wel wat voeten in aarde, omdat de grond eigendom was van de provincie Zuid-Holland en die mag niet zomaar in zee gaan met particulieren. Als oplossing heeft de gemeente Alphen aan den Rijn het braakliggende terrein aan de Jacob van Damstraat overgenomen voor een symbolisch bedrag van 1 euro.

'Ik voel me veiliger'

Het hek is door de belangenvereniging zelf gefinancierd. Voor de aanschaf van het klimtoestel, dat volgens Groenestein ongeveer 3.000 euro kostte, heeft de Rotary Alphen-Woubrugge ook een bijdrage geleverd. 'Er komen nog wat touwen bij, en paddenstoelen om op te kunnen zitten', kondigt Groenestein aan. Hij hoopt dat dit initiatief de leefbaarheid van het dorp met zo'n 1200 inwoners ten goede komt.

'Je kan hier hutten bouwen en klimmen', zegt een groep kinderen die op de officiële opening van het speelbos zijn afgekomen. Op de vraag wie er vaak gebruik van gaat maken, steken ze stuk voor stuk hun vinger op. En dat er nu een hek omheen staat? 'Ik vind het wel goed', reageert een meisje. 'Want anders kun je de op de weg en dan kun je aangereden worden. Nu voel ik me veiliger.'

Geen glasvezel

Groenestein stipt nog een ander voordeel van het gloednieuwe speelbos aan. 'We hebben in Aarlanderveen wel een speeltuin, maar die is echt van een vereniging. En de basisschool hiernaast (De Viergang, red.) heeft ook een speeltoestel, maar daar is het hek vaak 's avonds dicht. Dit is gewoon een plek waar de kinderen vrijuit kunnen spelen.'

Bij de belangenvereniging richten ze nu hun pijlen op een ander probleem. Het dorp heeft namelijk nog altijd geen glasvezelnetwerk. 'Daar zijn we al heel lang mee bezig. Heel Alphen heeft glasvezel, alleen Aarlanderveen nog steeds niet. Dat willen we na zoveel jaar eindelijk eens voor elkaar krijgen', besluit Groenestein.

