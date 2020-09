Gemeenten kunnen met nieuwe motie geld gaan afdwingen bij het Rijk

De gemeente Zoetermeer is een actiecomité gestart om aandacht te vragen voor het begrotingstekort waar gemeenten structureel last van hebben. Meer geld van het Rijk moet dat probleem oplossen. 'En met deze motie kunnen we dat nu gaan afdwingen', vertelt Van der Meer.

De VNG is nu bevoegd om taken als jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet meer voor het Rijk uit te voeren. Zo hopen gemeenten de druk op te voeren. Ook kunnen overleggen over extra taken worden stilgelegd.

Kippenvel

Van der Meer was verrast door de steun die ze van andere gemeenten kreeg. 'We merkten dat sommige gemeenten twijfelden. Dus we hoopten maar dat we een meerderheid zouden gaan halen vandaag.' Uiteindelijk heeft 99,3 procent van de gemeenten vóór het mandaat gestemd. 'Ik heb er nog kippenvel van.'

Het laat zien dat Zoetermeer niet de enige gemeente is met problemen. 'We verzinnen het dus niet. Alle gemeenten hebben hier last van. Op een gegeven moment heb je alle zwembaden en bibliotheken dichtgedaan en weet je je geen raad meer.'

Controle

De motie is nu aangenomen, maar daar is het spel nog niet mee gespeeld. 'Nu moeten we er bovenop blijven zitten. In november moet de VNG terugkoppelen hoe het ervoor staat. En wij gaan echt de vinger aan de pols houden natuurlijk.'

