Uitslaande brand in Alphense flat, tachtig bewoners geëvacueerd

In een flatwoning aan het Marsdiep in Alphen aan den Rijn heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een uitslaande brand gewoed. Zo'n tachtig bewoners van het gebouw zijn geëvacueerd, zegt de brandweer.

Het vuur brak kort na 4.00 uur uit in de slaapkamer van een huis op de derde verdieping. Toen de brandweer bij de flat aankwam, was er niemand meer binnen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De slaapkamer van de flatwoning is volledig uitgebrand.

De geëvacueerde bewoners werden opgevangen in het nabijgelegen Ashram College. Rond 8.00 uur mochten zij weer naar huis. Ook zijn twee mensen in een ambulance nagekeken, omdat ze rook hadden ingeademd. Eén van hen is daarna naar het ziekenhuis gebracht.